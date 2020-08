Zápisník Ondřeje Součka: Egypt, nebo Mars? | E15.cz

Tím v Egyptě vyvolal takové pozdvižení, že se tamní ministryně pro mezinárodní spolupráci Rania al-Mašatová rozhodla Muska pozvat na návštěvu s odbornou konzultací. To nakonec donutilo Muska kapitulovat – kdo by chtěl do Egypta, když už brzy bude moci na Mars.

Severokorejský režim se jako jedna z posledních zemí musí připravit na hrozící šíření pandemie koronaviru. Do přísně střežené a hermeticky uzavřené země ji měl přinést přeběhlík z Jižní Koreje. Zajímavostí ovšem je, že tentýž dobrodruh měl před třemi lety utíkat naopak z KLDR na jih. Inu, všude dobře, doma nejlíp.