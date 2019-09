Zápisník Pavla Otta: Babišova přísaha | E15.cz

Ujišťování premiéra Andreje Babiše, že nikdy, ale opravdu nikdy nepodrazí prezidenta Miloše Zemana jako ti podvraťáci sociální demokraté, se neminulo účinkem. Zeman věštecky zauvažoval o svých pravomocech, čímž naznačil, že by mohl Babiše v kauze Čapí hnízdo omilostnit. Přivinutí se k Hradu jako by evokovalo mládí předsedy vlády, kdy se přihlásil do KSČ a platilo heslo: Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak.