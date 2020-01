Zápisník Petra Peška: Prověřuj, pak důvěřuj | E15.cz

Ukázalo se, že léta slibovaný nový IT systém pro vyplácení dávek má být až o miliardu dražší. A pro méně náročné voličstvo se objevila „šokující“ zpráva, že paní ministryně vozí své dítě do školky služebním autem. Paradoxně právě to poslední vyvolalo sympatizující reakce, hlavně na sociálních sítích. Každopádně – je to kampaň!

Se skepsí českého obyvatelstva to není tak hrozné, jak se obecně míní. A jak by se možná leckterému ostřelovanému ministrovi – či ministryni – hodilo. Podle průzkumu agentury Ipsos aspoň jednou nějaké falešné zprávě naletělo 94 procent Čechů, vícekrát 55 procent. Pořád horší je to ale v Egyptě, Nigérii a v Číně. Venezuelu agenturní zprávy nezmiňují.