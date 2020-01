Rodičovský příspěvek změny 2020: Nejčastější otázky a odpovědi | E15.cz

Kdo má na navýšení nárok?

Rodičovský příspěvek je od ledna 2020 navýšen o 80 tisíc. Tedy na 300 tisíc. U vícerčat na 450 tisíc. Na navýšení mají nárok samozřejmě rodiče, kterým se potomek narodí po 1. lednu 2020. Dále ti, kteří dávku aktivně pobírají. To znamená, že RP musí dostat ještě za leden (lednová částka je vyplácena v únoru). Nárok trvá do 4 let věku dítěte.

Kdy je nutné o zvýšení žádat?

Samotné navýšení proběhne automaticky, vy ale musíte požádat o zvýšení měsíční částeky. Záleží na vaší konkrétní situaci. Mohlo by se totiž stát, že oněch 300 tisíc nestihnete vybrat. Případnou změnu rychlosti čerpání příspěvku by měly řešit především rodiny, jejichž dítě bude mít v roce 2020 čtyři roky.

„Rodičům bude za měsíc leden (výplata v únoru) 2020 rodičovský příspěvek vyplacen ve stejné výši, jaká jim náležela za prosinec 2019, pokud si rodič nezažádá o úpravu měsíční výše rodičovské. Měsíční částku si mohou rodiče upravit dle aktuální finanční situace v rodině, a to vždy jednou za 3 měsíce. Žádat lze nejenom osobně, ale také elektronickým formulářem či zaslat žádost poštou,“ vysvětluje ministerstvo práce a sociálních věcí.

Jaká je maximální měsíční dávka rodičovského příspěvku?

Měsíční výši rodičovského příspěvku si samozřejmě nemůžete nastavit na takovou částku, jaké se vám zachce. Maximální měsíční výše rodičáku je srovnatelná s mateřskou.

„Pro rodiče bez denního vyměřovacího základu platila doposud maximální hranice 7600 korun, která se nově navýšila na 10 000 korun, tyto rodiny tedy mohou rodičovský příspěvek vyčerpat nejdříve za 2,5 roku, ale mohou samozřejmě dle své volby čerpat déle,“ říká Kristýna Křupková, tisková mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí. Většinou jde například o studenty, OSVČ, nezaměstnané, nebo rodiče s velmi nízkými příjmy.

Co dělat, když jste se rozhodli pro změnu výše čerpání?

Pokud si chcete změnit výši čerpání rodičovského příspěvku od ledna, musíte to stihnout do 31. 1. V tuto chvíli by si měsíční částku měli upravit především ti, jejichž dítě dosáhne letos čtyř let. Ostatní rodiče mohou změnu volby provést kdykoli v průběhu celého roku. Ke změně výše čerpání budete potřebovat občanský průkaz a formulář „Volba výše rodičovského příspěvku“. Ten získáte buď na kontaktních pracovištích ÚP ČR nebo na portálu MPSV. Jestliže máte zaručený elektronický podpis nebo datovou schránku, můžete formulář poslat i elektronicky.

Rodičovskou máte naplánovanou např. do března 2020, prodlužovat nechcete, chcete se vrátit do práce dle plánu, vyčerpáte navýšení?

„Výši měsíční rodičovské lze každé 3 měsíce měnit, maximální hranici má každý svou vlastní – čerpat můžete až do výše své peněžité podpory v mateřství. Pokud jste mateřskou nepobírala, váš limit bude od nového roku 10 000 korun měsíčně. V případě, že si nemůžete o tolik zvýšit měsíční čerpání, automaticky se vám pobírání rodičovské prodlouží až do vyčerpání celkové částky, anebo do 4. narozenin vašeho dítěte. Důležité ale je, že prodloužení čerpání rodičovského příspěvku vám nezkomplikuje vaše plány, do práce je možné se vrátit, jak bylo v plánu, a souběžně pobírat rodičovský příspěvek,“ vysvětluje MPSV.

Jak často lze měnit výši čerpání?

Výši rodičovského příspěvku si můžete měnit jednou za tři měsíce. Jestliže tedy ještě neuběhla tato doba od poslední změny, budete muset počkat. Je zbytečné, abyste na úřad chodili. „Jestliže rodič žádal o změnu výše RP před více než třemi měsíci, tedy do konce října 2019, může si částku upravit. O změnu volby nelze žádat zpětně,“ uvádí Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR.

Je možné při pobírání rodičovského příspěvku pracovat a dávat dítě do školky?

V době, kdy pobíráte rodičovský příspěvek, samozřejmě můžete neomezeně pracovat. Dítě, které je mladší dvou let lze umístit do jeslí nebo dětské skupiny na dobu 92 hodin měsíčně (v loňském roce to bylo jen 46 hodin). U dětí starších dvou let již není docházka do školky sledována.

Tip

Na portálu MPSV je zájemcům k dispozici speciální webová stránka, kde lidé najdou podrobnější informace k RP i nejčastější dotazy ohledně rodičovské. Rodiče se mohou obracet se svými dotazy i na emailovou adresu rodicak@uradprace.cz. Na tento email pište pouze obecné dotazy. S ohledem na ochranu osobních údajů mohou operátoři poskytovat informace obecného charakteru a nemohou ani přijímat žádosti o úpravu měsíční výše RP.