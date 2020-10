Zápisník Petry Jansové: Hlavně se nezbláznit | E15.cz

Koronavirová pandemie se v posledních týdnech opět dostala do popředí, ne-li na výsluní mediálního zájmu. Každý z nás ať chce, nebo nechce, je denně konfrontován s negativními statistikami a ještě dramatičtějšími prognózami, což má logicky velký dopad na stav společnosti.

Lidí s příznaky deprese nebo sklony k sebevraždě podle odborníků z Národního ústavu duševního zdraví během jarních omezení kvůli koronaviru výrazně přibylo. Jak tedy z toho všeho zase nezešílet a uchovat si zbytky duševního zdraví?

Co třeba vzít si příklad z Norů, kteří se snaží co nejčastěji utíkat nejenom před starostmi, ale i nákazou ven. Mají tam na to i speciální termín - friluftsliv - v doslovném překladu „život pod širým nebem“, jehož symbolem je oheň. Rybaření, výšlapům, odpočinku, přespávání v houpací síti či sbírání lesních plodů se teď Skandinávci věnují mnohem víc.