Zápisník Štěpána Brunera: Ocelový argument | E15.cz

Zřejmě právě použitý materiál je jádrem sporu. Trump by si každopádně tyto starosti ušetřil, kdyby se držel svého původního plánu – totiž že stavbu zaplatí Mexiko. Protože to tak řekl.

Měl to být perfektní oficiální portrét politika – australský premiér Scott Morrison sedí neformálně oděn v trávě se svou rodinou. Na nohou má řádně prošlápnuté tenisky, mnohem pohodlnější, než když byly nové. Pak se rodinnou idylu rozhodl někdo z tiskového oddělení vylepšit. Staré boty asi nejsou hodné vysoce postaveného politika, a tak zasáhli grafici. Premiérovi naroubovali boty nové. Jako by nestačilo, že zářivá obuv do celkového obrazu vůbec nesedí, dostal Morrison obě boty levé.

Britská vláda zahájila informační kampaň, která má lidem přiblížit, jak bude jejich svět vypadat po odchodu z Evropské unie. Reklamy odkazují zájemce na informační web, který je sám o sobě spíš jen rozcestníkem odkazujícím na různé internetové stránky vlády a jejích institucí. Kdo by zde čekal aktuální informace, bude zklamán. Informační portál totiž odkazuje převážně na texty datované v létě a na podzim loňského roku. Celkem věrná ilustrace stavu britské vlády před brexitem.