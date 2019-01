Babiš v důchodové reformě sází na třetí pilíř | E15.cz

Nekonečná debata o reformě důchodů v Česku dostala další drobný impulz. Premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro deník E15 naznačil, jak si změny v důchodovém systému představuje on.

„Nejdříve chceme v systému napravit staré křivdy, což samozřejmě bude stát peníze,“ řekl předseda vlády. „Potom budeme hledat další zdroje,“ dodal s tím, že se chce inspirovat v Austrálii a anglosaských zemích.

Konkrétně premiér mluví o systému, v němž by byl dnešní třetí pilíř důchodového spoření posílen o příspěvky zaměstnavatelů a zřejmě i výraznější podporu státu. Každý občan by se stal součástí nového sytému automaticky, ale měl by možnost takzvaného opt-outu, tedy aktivního vystoupení ze systému a spolehnutí se na státní průběžný pilíř a vlastní úspory. „Ale měli bychom lidi také edukovat, aby na své stáří mysleli,“ říká Babiš.

Tento přístup se liší od posledního pokusu o reformu důchodů, který provedla vláda Petra Nečase. Ta otevřela lidem jen zcela dobrovolnou možnost vyvést část prostředků z povinného sociálního pojistného a část vlastních peněz do soukromých fondů, na jejichž investiční strategie dohlížel stát. Zájem byl malý a celý systém navíc v roce 2015 zrušila vláda ČSSD.

Vláda Andreje Babiše má reformu penzí v programovém prohlášení mezi prioritami. Babiš nicméně přiznává, že v koalici se o novém uspořádání důchodového systému ještě nemluvilo. „Chceme přijít s tímto a chceme o tom diskutovat,“ říká premiér s tím, že návrh úprav systému očekává i od ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD).

