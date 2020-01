Zápisník Štěpána Brunera: Past vedle pasti | E15.cz

Trápení Boeingu nemá konce. Když už to začínalo vypadat, že opětovné schválení letounu 737 MAX do provozu je na spadnutí, objevila se další závada.

Během bezpečnostního auditu přišla firma na to, že kabelové svazky v letadle jsou zřejmě příliš blízko u sebe, takže hrozí zkrat. Pokud by k němu došlo, nelze vyloučit ani pád letadla, píše list New York Times. Náprava zřejmě bude zahrnovat výměnu kabeláže u stovek letadel. A týdny utíkají.

Na obzoru se přitom už rýsuje další překážka. Až Boeing konečně získá pro 737 MAX všechna povolení, bude chtít obnovit výrobu v co nejvyšším tempu. Jenže výrobce motorů CFM International oznámil, že utlumuje výrobu pohonných jednotek pro MAX ve prospěch motorů určených k pohonu konkurenčního Airbusu A320. A nikdo jiný motory pro 737 MAX nevyrábí. Nezbývá než spolu s legendárním opravářem traktoru Lakatoš povzdechnout: „Past vedle pasti“.