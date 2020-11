Zápisník Štěpána Brunera: V Trumpově hlavě | E15.cz

Vystupování amerického prezidenta Donalda Trumpa na sociální síti Twitter bylo vždy velmi specifické. Od té doby, co podle všech projekcí prohrál v prezidentských volbách, se ale hlava státu zcela utrhla z řetězu. Tu sdílí příspěvek z fiktivního účtu generála Konfederace Stonewalla Jacksona, tam přidá výkřiky jako „ani za nic“ nebo „to je šílené“. Nesmějí chybět vykřičníky. A nejméně jednou za den přidá příspěvek psaný verzálkami, že to on je vítězem voleb. Vítejte v hlavě nejmocnějšího muže světa.