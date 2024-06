Bill Gates v roce 1996 prohlásil, že „obsah je král“. Tento výrok platí i dnes, avšak s jedním významným posunem – vedoucí roli převzal videoobsah. Že se video stalo dominantním formátem na sociálních sítích potvrzuje i Vojtěch Lambert, zakladatel a výkonný ředitel digitální agentury LCG New Media. „Zhruba 60 procent veškerého obsahu, se kterým lidé interagují, je video,“ řekl Lambert v podcastu Business Club.

Sociální sítě jako TikTok, Instagram a YouTube zásadně ovlivnily způsob, jakým uživatelé konzumují obsah. Krátká videa, jako jsou Reels na Instagramu či Shorts na YouTube, jsou dnes nejoblíbenějšími formáty. I přes varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost o potenciálních bezpečnostních hrozbách spojených s TikTokem popularita této platformy nadále roste. „Když přišlo to oznámení, měli jsme nějaké informace od určitých klientů, že nechtějí na TikTok jít. Ale zpráva odezněla a firmy to zas tolik neřeší,“ vysvětluje Lambert.

TikTok se tak stal významným kanálem pro firmy, které se chtějí spojit s mladšími uživateli. „Uživatelé tam stále přibývají, takže pro ty firmy je to zajímavá cesta, jak se spojit s mladými uživateli, případně s lidmi ve středním věku,“ říká Lambert. „Dneska se daleko víc vyplatí dělat Reels, protože mají výrazně větší dosah. Algoritmus tlačí lidi do toho, aby co nejvíc používali právě video,“ uvádí Lambert. Také spolupráce s influencery se stává nezbytnou součástí marketingových strategií, protože mladší generace více důvěřuje influencerům než značkám samotným.

Generace Z, která v současnosti postupně nabývá kupní sílu, využívá sociální sítě nejen k zábavě, ale také jako nástroj k vyhledávání. Firmy tak musí při vytváření obsahu myslet na specifické potřeby a chování této generace.

Technologické inovace včetně umělé inteligence hrají stále větší roli v tvorbě obsahu. „Je to dobrý pomocník. Já bych to přirovnal k asistentovi,“ říká Lambert. I když AI má určitá omezení, může výrazně usnadnit a zefektivnit proces tvorby obsahu.