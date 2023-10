Kvůli nouzi o lidi firmy zvažují přesun jinam, říká ředitel Graftonu | e15.cz

Průzkum ukázal také to, že trhu práce nepomohl ani současný mírný růst nezaměstnanosti a firmy stále bojují s nedostatkem pracovníků. Některé proto podle Mala zvažují přesun výroby do zahraničí. „Důvodem, proč se to zatím neděje, je kvalita českých zaměstnanců, která je stále řádově vyšší než ta, které by bylo možné dosáhnout například v Turecku nebo v severní Africe.“

Tento díl vznikl v rámci spolupráce se společností Grafton Recruitment