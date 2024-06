Hostem další epizody Business Clubu byl Jakub Ouhrabka, ředitel společnosti Comgate, poskytovatele platebních bran a terminálů, který v podcastu představil aktuální trendy a budoucnost platebních technologií. „Platební svět je velmi konzervativní. Za posledních několik let jsme zaznamenali jedinou větší revoluci a to byl nástup Apple Pay a Google Pay,“ uvedl Ouhrabka. Ani regulace PSD2, která měla usnadnit vznik alternativních platebních metod, podle něj nenaplnila všeobecná očekávání.

E-commerce trh má za sebou dva roky poklesu, což je trend, se kterým se musí české e-shopy vyrovnat poprvé za svou zhruba dvacetiletou historii. Podle Ouhrabky se ale segment internetových obchodů vrací do pozitivních čísel. Samotný Comgate nicméně uplynulá krize nijak nepoznamenala. „Jsme v pohodě a daří se nám. Vidíme stabilní růst 30 procent každý rok už několik let. Někdy si říkám, jak to bude pokračovat dál, protože i když růst procent zůstává stejný, absolutní čísla rostou. Musím zaklepat, že to zatím vychází dobře a věřím, že to tak bude pokračovat.“ Comgate loni zpracoval transakce v hodnotě 30 miliard korun a letos podle Ouhrabky míří na 40 miliard. „Ambiciózní třicetiprocentní růst plánujeme i na příští rok.“

Na jaké trendy v oblasti internetových plateb se Comgate připravuje? Kam se chystá do dvou let expandovat a proč se rozhodli usídlit se zrovna v Hradci Králové? To všechno se dozvíte v další epizodě podcastu Business Club.