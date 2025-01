Nezaměstnanost v Česku zůstává dál nízká a firmy volají po větším rozpohybování trhu práce. Vláda proto přichází s takzvanou flexi novelou zákoníku práce, kterou se pokouší alespoň částečně přizpůsobit pracovní právo současným potřebám zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Ačkoliv většina změn měla začít platit už od ledna, Sněmovna nakonec flexi novelu nestihla schválit a očekává se tak posun na duben. Z možných třaskavých témat neprošla výpověď bez udání důvodu, a to ani s navýšeným odstupným tak, jak doporučoval NERV. „Není to pro mě téma,“ opakovaně zdůrazňoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Inspiraci pro podobu flexinovely Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) čerpalo v Německu, Rakousku a Dánsku.

Co přinese rok 2025 na český pracovní trh? V podcastu Business Club jsme s Karolínou Blažkovou rozebrali zásadní změny v zákoníku práce – od zrušení zaručené mzdy v soukromém sektoru přes nová pravidla pro rodiče na rodičovské až po chystané zavedení transparentního odměňování. Dozvíte se, co tyto novinky znamenají pro zaměstnance i firmy, a proč se často jedná pouze o „mírný pokrok v mezích zákona“.

Poslechněte si celý díl a zjistěte, co vás na trhu práce čeká.

Co je nového od ledna na trhu práce?

Od prvního ledna MPSV zavádí několik novinek, třeba valorizaci minimální zaručené mzdy nebo zrušení minimální zaručené mzdy v soukromém sektoru. Zaměstnanci si navíc mohou flexibilněji plánovat pracovní dobu, a to i v případě, kdy dochází na pracoviště – doposud to bylo možné pouze u práce na home office.

„Podobné dohody mezi zaměstnanci a zaměstnavateli už ve firmách pravděpodobně fungovaly, díky novele by ale měla být podobná úmluva právně čistější,“ říká Blažková. „Zda se ale jejich počet zvýší, je otázka. Navíc zaměstnavatel může dohodu kdykoliv vypovědět bez údání důvodu, a to s výpovědní lhůtou 15 dnů.“

Změny pro rodiče s dětmi

Flexi novela slibuje změny hlavně pro rodiče s malými dětmi, kteří chtějí pracovat na částečný úvazek. Umožní souběh DPČ nebo DPP s rodičovskou dovolenou, zavádí garanci místa po návratu z rodičovské do dvou let a ruší pravidlo třikrát a dost pro záskok. Všechna tato pravidla by ale měla začít platit nejdříve letos v dubnu.

„Souběh DPČ a DPP s rodičovskou se pokouší narovnat bizarní situace, ke kterým občas docházelo. Rodiče totiž během rodičovské nemohli pracovat na dohodu na stejné pozici, jako tomu bylo před nástupem na ni, a tak si v praxi musel zaměstnavatel vymýšlet jiný druh práce,“ říká Blažková.

Co dalšího má platit od dubna 2025?

Flexi novela počítá s umožněním lehké práce 14letým, zkrácení výpovědní doby, prodloužení zkušební doby nebo sloučení výpovědních důvodů při ztrátě zdravotní způsobilosti.