Kalkulačka rodičovského příspěvku 2021 | E15.cz

Výpočet rodičovského příspěvku

Jste (nastávající) rodič a zajímá vás, jakou částkou vám v takovém případě může stát přispět? Na rodičovský příspěvek od státu má nárok vždy pouze jeden z rodičů a to na nejmladší dítě v rodině maximálně do čtyř let jeho věku. Souhrnná částka, kterou mohou všichni čerpající získat, se od začátku roku 2020 navýšila na 300 000 korun v případě jednoho dítěte, u vícerčat pak na 450 000 korun.

Navýšení se týká všech, kteří k 1. 1. 2020 pobírali rodičovský příspěvek a samozřejmě také nově narozených.

Délku a výši rodičovského příspěvku je možné si libovolně měnit. A to vždy jednou za tři měsíce. Nesmí být ale překročena hranice 4 let věku dítěte. Od tohoto data nevybrané peníze propadají státu.

Nová maximální měsíční hranice i pro rodiny, které nedoloží příjem, je nyní 10 000 korun, u rodičů vícerčat až 15 000 korun. Na dvojnásobek stoupnul i měsíční limit počtu hodin pro umístění dětí do 2 let v předškolní péči – nově tedy až 92 hodin.