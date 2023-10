Nový šéf DRFG: Řídit zahraniční investice z Prahy by byla chyba | e15.cz

Investiční skupina DRFG má nového generálního ředitele a chystá se na další expanzi do zahraničí. Jak konkrétně bude vypadat? Jaké jsou největší výzvy skupiny? Jak se DRFG vypořádává se složitou situací na realitním trhu a s čím chce vstoupit do světa online financí? Nejen o tom mluvil s Nikitou Poljakovem v dalším vydání e15 Castu generální ředitel skupiny DRFG Roman Řezníček.

„Náš směr je více se zaměřit na další zahraniční expanzi. Já se v zahraničí pohybuji celý život a je to právě tato zkušenost, kterou můžu skupině nabídnout,“ říká v dalším vydání e15 Castu Roman Řezníček, nový generální ředitel investiční skupiny DRFG, který ve funkci nahradil Petera Hlaváče.

DRFG podniká ve třech oblastech: od počátku to byly reality a finanční služby a v roce 2015 přibyly také telekomunikace. „Naše zahraniční expanze by měla pokračovat ve všech těchto oblastech. V tuto chvíli mají největší podíl realitní projekty a telekomunikační projekty, nicméně i finanční služby, poslední dobou hlavně v online světě, je něco, co nás zajímá a nad čím přemýšlíme. Takže i v této oblasti bychom chtěli expandovat mimo Českou republiku,“ říká Řezníček.

Na trhu s real estate fondy přeceňují směrem dolů, úrokové sazby jsou relativně vysoko a dostávat se k novým penězům je pro mnoho skupin složité. Jak se s touto aktuální situací vypořádává DRFG?

„V minulosti jsme investovali do retailových parků a velký podíl těchto parků zabíral potravinářský byznys. I během covidu nebo teď v posledních náročných obdobích se ukázalo, že potravinářství funguje za jakékoliv krize, protože to je základní věc, kterou lidé prostě potřebují. Takže když jsme si vyhodnocovali poslední tři roky a dívali se velice bedlivě na to, jak se chovají tato aktiva, tak nám to vyšlo docela dobře. Neděly se tak žádné skoky v přecenění,“ říká Řezníček s tím, že se skupina DRFG už před třemi lety začala orientovat na development a logistiku, jejíž boom přišel s covidem.

„Neříkám, že je to jednoduché, ale tím, jak jsme dnes diverzifikovaní a nestojíme jenom na jednom pilíři v realitách, tak se musíme rozkročit i v telekomunikacích. Neustále hledáme nové možnosti na trhu tak, abychom uspokojili cíle investiční skupiny i očekávání investorů,“ dodává Řezníček.

„Česká republika udělala za posledních dvacet let v telekomunikacích velký pokrok, investice do rozvoje telekomunikační struktury plynou. Je to časově náročné, je to finančně náročné, ale neřekl bych, že jsme oproti západní Evropě pozadu, rozhodně ne v technologiích,“ komentuje Řezníček další pilíř investic DRFG.

Jak bude vypadat plánovaný vstup DRFG do světa online finančních služeb? Jak se skupině vyplácí působení na polském trhu? A jakým způsobem DRFG diverzifikuje svoje investiční portfolio? Poslechněte si celý e15 Cast s Romanem Řezníčkem