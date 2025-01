Česká exportní banka (ČEB) loni dosáhla zatím nejlepšího výsledku od svého založení v polovině devadesátých let, když zisk před zdaněním vzrostl na více než jednu miliardu korun. Státem ovládaná banka je úspěšná hlavně díky novému zaměření na obranný průmysl, jehož financování se komerční banky stále spíše vyhýbají. „Zbrojní průmysl dnes tvoří přibližně 40 procent našich financovaných projektů. Nejde však jen o samotné zbraně, ale také o inovace a technologie, které mají potenciál prorazit i v civilním sektoru,“ říká v e15 Castu generální ředitel ČEB Daniel Krumpolc.

Rekordnímu výsledku exportní banky pomohla také úprava zákona, která od předminulého roku umožňuje ČEB podobně jako jiným evropským exportním bankám podporovat více firem. Ke schválení úvěru nyní stačí, aby daný subjekt měl alespoň 25procentní podíl vývozu. Doposud mohla exportní banka financovat jen podepsané exportní kontrakty. „Díky této změně jsme mohli zvýšit objem nových obchodních případů z jedné až dvou miliard korun v roce 2021 na téměř sedm miliard v roce 2023,“ uvádí konkrétní čísla generální ředitel banky Daniel Krumpolc.

Zároveň se banka snaží podporovat firmy, které expandují na méně tradiční trhy. „Například v energetice vidíme obrovský potenciál ve výstavbě jaderných bloků nebo obnovitelných zdrojů. Podobně v oblasti technologií podporujeme firmy, které dokážou své know-how aplikovat na globálních trzích,“ popisuje generální ředitel.

Česká exportní banka spolupracuje s komerčními bankami

ČEB si zakládá na partnerském přístupu ke komerčním bankám. „Naším cílem není konkurovat komerčním bankám, ale doplňovat je. Ve většině případů spolupracujeme v rámci syndikátů, kde hrajeme roli doplňkové banky. Zajišťujeme například financování, které by komerční banky kvůli svým limitům nebo rizikovým politikám nebyly schopny poskytnout,“ vysvětluje ředitel.

Podle jeho slov je klíčem k úspěchu symbióza, nikoli soupeření. Komerční banky si tak mohou zachovat své pozice u klientů, zatímco ČEB přispívá tam, kde je potřeba překlenout mezery nebo zvýšit celkovou dostupnou částku pro projekt.

Česká exportní banka se připravuje na nové legislativní změny, které by umožnily financovat i subdodávky pro velké strategické projekty, jako je například dostavba jaderné elektrárny Dukovany. Tento krok by znamenal další rozšíření působnosti banky a možnost intenzivnější podpory českých firem na domácím trhu. „Pokud vidíme projekt, který je společensky prospěšný, i když třeba ne zcela odpovídá některým ESG kritériím, jsme připraveni jej financovat, pokud je to v souladu s našimi pravidly a filozofií,“ říká Krumpolc.

Spojení s Národní rozvojovou bankou

Českou exportní banku čeká letos dokončení integrace do jedné bankovní skupiny s další státem ovládanou finanční institucí – Národní rozvojovou bankou (NRB). Hlavním cílem je sjednocení podpory exportu a rozvoje české ekonomiky pod jednu střechu, což by mělo odstranit zbytečnou duplicitu, zjednodušit procesy a poskytnout klientům lepší servis.

Daniel Krumpolc - Absolvoval VSĚ v Praze. - V letech 2000 až 2018 působil v Citigroup – Citibank Europe na různých pozicích. Od roku 2012 byl ředitelem komerčního bankovnictví Citibank pro Českou republiku a Slovensko. - V roce 2018 se stal členem představenstva Sberbank CZ odpovědným za oblast firemního bankovnictví. - Na konci února 2022 byl jmenován členem představenstva České exportní banky, které si jej zvolilo za svého předsedu a generálního ředitele ČEB.

„Představte si, že teď místo dvou různých institucí, které se snaží podporovat české firmy, budete mít jednu, která může nabídnout komplexní řešení na míru. Klient tak nebude muset přecházet mezi různými bankami, což ušetří čas i náklady,“ vysvětluje generální ředitel ČEB. Spojení by zásadně zvýšilo úvěrovou kapacitu, celá tato nově vzniklá státní bankovní skupina by mohla navíc půjčovat až 40 miliard korun.