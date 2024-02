„Společnost Codex Labs jsem založila, protože jsem chtěla vyhubit phenoxyethanol z kosmetického průmyslu,“ říká Paldus v podcastu. „Není to zdravé, lidé dnes této látky používají obrovské množství a průmyslu to vyhovuje. Když se Francie, což je velká politická síla, v roce 2015 pokoušela phenoxyethanol zakázat, nepodařilo se jí to. A já jsem si řekla, že když to nejde politicky, musí to jít komerčně,“ doplňuje.

Největší problém současného kosmetického světa je podle ní v množství používaných přípravků. „Produkt nemusí být nutně nezdravý, ale když jich používáte sedmnáct zároveň, je to špatně,“ říká. „Některé produkty mají v sobě nekompatibilní látky, někteří lidé si je na sebe dávají úplně bez rozmyslu a nakonec se můžou třeba i chemicky spálit. V kosmetickém průmyslu spolu značky soutěží v tom, která z nich tam napere víc aktivních látek,“ dodává Paldus.

Hostem MediCastu byla Barbara Paldus. • e15

V kosmetice podle ní chybí především věda. „Všechno jsou to jenom názory a pocity. Ženy se prý po použití přípravku cítí mladší – ale to se přece dá změřit. Dnes jde díky technologiím všechno kvantifikovat. Značky se ale vědě brání, protože ta by kosmetiku devalvovala. Zjistilo by se, že produkt za deset tisíc korun funguje stejně jako produkt za tisícovku. A to by pro ten průmysl bylo velmi špatné,“ tvrdí zakladatelka Codex Labs.

Barbara Paldus se podle svých vlastních slov snaží do kosmetického byznysu přinášet právě víc vědy. Je to ale složité: už proto, že je nutné naučit se mluvit s lidmi určitým způsobem. „Marketingově se to nedá dělat bez influencerů, musíme ale najít ty správné. Chytré lidi, kteří jsou fantastičtí sportovci nebo rozumí technologiím, mají za sebou konkrétní zdravotní problém, který jim pomůžeme vyřešit, a oni o této své cestě za zdravím pak můžou mluvit,“ přibližuje Paldus. Běžné influencerství je pro ni spíš moderní forma prostituce.

Marketing v případě společnosti Codex Labs je navíc trochu paradoxní. „Méně kosmetiky je lepší pro kůži, takže my lidem říkáme, že by toho neměli kupovat tolik. Rádi bychom jim prodali kosmetiku za víc peněz, ale radši jim říkáme, že ji nepotřebují,“ říká. Snaží se tak k lidem mluvit spíš jazykem vědy než marketingu. „Je to ale bolestivé. Lidé za poslední roky ztratili koncentraci, věda je složitý systém, takže vyžaduje jistý čas vysvětlit ji pravdivě a v určité hloubce,“ dodává Paldus s tím, že propojení byznysu a vědy je nezbytné.

Proč máme dnes horší pleť než předchozí generace? Jak souvisejí psychické problémy s problémy kůže? A jak může kosmetický průmysl přispět ke zlepšení našeho zdraví? Pusťte si celý rozhovor i ve formě podcastu.