Žák z Trezoru: Až poletí bitcoin nahoru, chceme prodat dvakrát víc peněženek | e15.cz

Prvních náznak, že by mohlo být vše brzy o něco lepší, přišel už před čtrnácti dny. Největší konkurent Terzoru, firma Ledger, udělal pořádnou botu. Nový upgrade softwaru jejich peněženek by v budoucnu mohl teoreticky vést k tomu, že by šlo ze zařízení vydolovat přístupové údaje. Naštvaní zákazníci se hned vrhli na české trezory a týden poté česká firma zažila boom prodejů o neuvěřitelných 900 procent.

Když ceny krypta padají a nastoupí medvědí trh, spousta firem z oboru jde do takové hibernace a čeká, až nastane další mánie. Jak jste na tom letos vy?

Nám se daří dobře. Ten bear market není tentokrát tak hluboký jako v historii. A ukazuje se to i na našich prodejích. I přes velké propady jsme v zelených číslech. Je to zajímavé sledovat. My počítáme s tím, že vývoj cen bitcoinu je cyklický. A vlastně vidíme, že je to taková sinusoida, která je ale postavená v, řekněme, 30stupňovém sklonu nahoru. Tedy že každý ten nadcházející bear market je o něco lepší než ten předešlý.

Takže u dřívějších propadů jste hibernovali také?

Ano. A skutečně jsme některé ty roky skončili i v provozní ztrátě.

Vy jste vyvinuli před 11 lety vůbec první hardwarovou peněženku na trhu. Dlouho jste pak soupeřili se společností Ledger, dnes je ale těch alternativ snad patnáct. Můžete říct, jaký si dnes držíte podíl na trhu?

Konkrétním číslem si nejsem jistý, ale mohu za nás říct, že jsme prodali nějakých 1,3 milionu trezorů. A Ledger jich prodal o pár milionů víc.

Dříve jste nebyli moc sdílní s hodpodářskými výsledky. Můžete nám ale dnes říct, jak velký je výroba peněženek vlastně byznys?

My jsme asi obecně skromná firma a těmi čísly jsme se nikdy moc nevychloubali. Ta čísla jsou dnes už ale veřejná. Pro celý rok 2021, což byl takový milník firmy i celého bitcoinového světa, jsme jako firma o nějakých sto lidech utržili 1,3 miliardy a měli čistý zisk nějakých 700 milionů korun. Což si myslím, že je na firmu o naší velikosti opravdu unikát.

Pak se nedivím, že byste i nějakou mírnou provozní ztrátu ustáli.

My s tím propadem vlastně tak trochu počítáme. A vytváříme si proto nějakou finanční rezervu. Finanční plánování je pro nás velmi důležité i z dalšího důvodu, kterým jsou produkční náklady. Protože na rozdíl od softwarových firem musíme během poklesu vyrobit obrovské množství těch zařízení. Jsme globální firma, prodáváme po celém světě, primárně na americký trh. A když se strhne vlna bull marektu, tak ty odběry jsou potom obrovské, opravdu ty peněženky musíme házet pověstnými lopatami.

Rok 2021 byl rekordní, loni ale přišlo ochlazení. Jak jste ho ustáli?

Zatím to mohu komentovat asi jen obecně. Ale řekněme, že z těch čísel v předešlém roce spadly prodeje někde na méně než polovinu. Ten výkyv tam je stále podstatný, ale jak jsem zmiňoval na začátku, tak ta sinusoida je pořád zajímavá.

Každé ochlazení je prostě menší než to předešlé?

Přesně tak. Ale chci ještě dodat, že samozřejmě to, co se stalo v minulosti, neznamená, že to tak bude i do budoucna. Nemáme křišťálovou kouli. Ale podle toho, co jsme zatím viděli, počítáme i s tím, že podobně jako je každý bear market menší, tak i každý bull market je silnější.

Kolik tedy plánujete prodat peněženek, až nastane další mánie?

Jako všechny firmy pracujeme s nějakými scénáři. Od pesimistického přes střední až po extrémně optimistický. A u toho, řekněme, mírně optimistického, na který si, řekněme, věříme, počítáme s tím, že bychom mohli prodat asi dvojnásobek toho, co jsme prodali za celou historii firmy.

