Bitcoin „žere méně elektřiny a SBF přišel o akcie Robinhood | e15.cz

Jako vždy začneme trhy, na kterých se konečně začalo s koncem prázdnin něco dít. I když to asi většině lidí moc velkou radost neudělalo. Hlavně když řada analytiků varuje, že může být ještě mnohem hůř.

Trhy sice za poslední týden poklesly o 1,3 procenta, když odepsaly přes sto milionů dolarů a spadly na jeden bilion a 84 miliard dolarů. To se může zdát jako relativně málo, ale je tomu tak hlavně proto, že se pořád drží velcí hráči. Bitcoin ztratil jen jedno procento, propadl se pod 26 tisíc a prodává se za 25 870 dolarů.

Ether potom klesl o 1,4 procenta a stojí 1632 dolarů. Vítězů týdne je ale pramálo. Toncoin přidal 25,6 procenta, XDC Network 12,4 procenta a IOTA 11,4 procenta. To jsou ale asi tak všechna pozitiva z posledního týdne.

Drtivá většina projektů z Top 100 je ve ztrátě. Blockchain SUI odepsal 17,7 procenta, GALA 16 procenta a Hedera 15,5 procenta. Takto bychom mohli pokračovat mnohem déle.

Bitva o ETF fondy

Tak a můžeme jít na zprávy, i když se rovnou vrátíme k cenovému propadu. Proč k němu došlo tentokrát? Na trhu se nic neděje a krátký výprodej odpálilo oznámení, že americká Komise pro cenné papíry (SEC) o 45 dní odloží rozhodnutí o šesti spotových ETF fondech etherea.

O ničem jiném než o nových ETF fondech pro bitcoin a ether se dnes moc nemluví. Prakticky každý analytik má nyní potřebu vystoupit s tím, že zrovna podle něj SEC nebude mít jinou možnost než je povolit. Například analytici Bloombergu odhadují, že se 75procentní pravděpodobností budou bitcoinová étéefka schválena ještě letos, s 95procentní jistotou pak do konce příštího roku.

NEW: @JSeyff & I are upping our odds to 75% of spot bitcoin ETFs launching this yr (95% by end of '24). While we factored Grayscale win into our prev 65% odds, the unanimity & decisiveness of ruling was beyond expectations and leaves SEC w "very little wiggle room" via @NYCStein pic.twitter.com/IyEGmWjuHa — Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 30, 2023

Proč taková jistota? Významně tomu pomohlo rozhodnutí amerického soudu ve sporu společnosti Grayscale a komise. Pro ty, kteří ještě byli na dovolené a nečetli zprávy, se jedná o jedno z nejdůležitějších vítězství krypta za poslední roky.

Grayscale je společnost, která provozuje takzvané trusty, ať už bitcoinové, etherové, či jiné. Pro kvalifikované investory to byla dlouho nejjednodušší cesta, jak koupí podílu získat expozici vůči kryptu. Protože ale pravidla trustů neumožňovala nakupovat a odprodávat bitcoiny automaticky podle poptávky, nemusela cena podílu kvůli poptávce na 100 procent reprezentovat hodnotu mincí, které v něm byly.

Přeloženo. Když byl velký zájem, hlavně v letech 2020 a 2021, tak se podíly prodávaly s velkou přirážkou. A nyní, když zájem ochladl, tak se dají naopak pořídit s velkou slevou.

Firma tak už přede dvěma lety požádala, aby mohla svůj Grayscale Bitcoin Trust přetvořit do ETF fondu, kde se výše zmíněný problém nevyskytuje. A navíc by byl přístupný širšímu okruhu investorů. Co čert nechtěl, šéf SEC Gary Gensler se rozhodl, že je to příliš rizikové, a Graysaclu i dalším to zatrhl. Tvrdil, že je to příliš rizikové.

A teď to vítězství. Federální soud, přímo D.C. Circuit Court of Appeals, rozhodl, že je odmítnutí neplatné a že SEC musí žádost posoudit znovu. Soudkyně Naomi Raová poukázala na to, že komise už povolila vznik ETF fondů, které obchodovaly futures bitocinu. A ztotožnila se s tvrzením Grayscale, že futures fond není oproti tomu spotovému pro klienty o nic bezpečnější. Komise pro cenné papíry podle ní musí podobné případy posuzovat stejně a to, že se SEC rozhodla jinak, je podle ní svévolné a nevypočitatelné jednání.

Když se na to rozhodnutí podíváme s menším odstupem, je jasné, že soudkyni nevadí to, že SEC fond nepovolila, ale to, jak u toho argumentovala. Všeobecná euforie, že jsou ETF fondy za rohem, tak může ještě dostat ledovou sprchu v případě, že Gensler étéefka odmítne kvůli něčemu úplně jinému. I když pokud mu nevyšly argumenty, že futures jsou bezpečnější než spot, tak už moc nevím, co z toho svého klobouku výmluv vytáhne tentokrát.

Malé vítězství pro DeFi, velké pro Uniswap

Když už řešíme soudy, tak tady je krátká zpráva ze světa decentralizovaných financí. A je to dobrá zpráva pro DeFi, a hlavně pro Uniswap. Za vším stál trader Ness Risley, který v dubnu za sebe i další uživatele největší decentralizovanou směnárnu zažaloval. Uniswap prý nabízí (klasicky) neregistrované cenné papíry, chybějí mu potřebné licence, a hlavně: údajně umožňuje vydavatelům tokenů, aby uživatele podváděly.

Právě podvody a podvodné tokeny jsou hlavním tématem žaloby, Risley přímo jmenoval Matrix Samurai, Rocket Bunny a Alphawolf Finance. A jelikož se jejich tokeny obchodovaly právě na Uniswapu, chtěl po jeho developerech a investorech náhradu škody.

A neuspěl, protože soudkyně Katherine Polk Faillová žalobu minulé úterý zamítla. Argumentovala tím, že když nemohou podvedení kvůli své anonymitě žalovat vydavatele podvodných tokenů, neznamená to, že je za to právně zodpovědný Uniswap. Ten totiž poskytuje jen potřebnou infrastrukturu. Takzvané pooly, ve kterých se obchodují jednotlivé páry kryptoměn, už si může vytvořit, kdo chce.

Pro krypto a DeFi je to dobrá zpráva. Rozhodnutí snad vůbec poprvé rozebírá rozdílnost kódu na blockchainu a klasických financí. Tedy že nemůžeme srovnávat decentralizované burzy s těmi centralizovanými jako Coinbase či Binance. A hlavně nemůžeme srovnávat jejich odpovědnost za to, co se na nich děje. Zase se ukazuje, že i když si politici a úředníci jako Gensler něco umanou, ještě to neznamená, že jim to americké soudy schválí.

SBF přišel o akcie Robinhoodu

Tak a teď konečně z jiného soudku. Fintechová společnost Robinhood odkoupila akcie, které vlastnil dnes už uvězněný zakladatel zkrachovalé burzy FTX Sam Bankman-Fried a které mu na začátku roku zabavilo tamní ministerstvo spravedlnosti.

Hodnota akcií byla v lednu 450 milionů dolarů, od té doby ale vyskočila na 606 milionů dolarů. Takže aspoň trochu dobrá zpráva pro ty, kterým v FTX „zahučely“ peníze. Sto padesát milionů dolarů jen tak nenajdete.

Bitcoin pálí méně elektřiny

Cambridgeská univerzita po třech letech upravila svůj Bitcoin Electricity Consumption Index, který, jak název napovídá, měří množství elektřiny ročně spotřebované na těžbu nejstarší kryptoměny. A, světe, div se, univerzita i zpětně snížila své odhady. Ne tedy radikálně, jak se někteří lidé snaží prezentovat, ale pokles to je.

Takže jaká jsou ta nová čísla? Podle indexu se na provoz sítě v roce 2021 spotřebovalo „jen“ 89 TWh oproti dřívějšímu odhadu 104 TWh, jde tedy o pokles o téměř patnáct procent. V rekordním roce 2022 to namísto 105,3 bylo prý 95,5 TWh, tedy o necelých deset procent méně.

Jen pro srovnání, spotřeba elektřiny v Česku je něco přes 70 TWh.

Největší kryptoinfluencer přišel o svůj kanál

Na závěr si dáme dvě trošku bizarní rychlovky. Tou první je, že Ben Armstrong, zakladatel a hlavní tvář kanálu BitBoy Crypto s téměř 1,5 milionu sledujících, na tomto kanálu končí.

My si můžeme jen oddechnout. Protože Armstrong reprezentoval snad všechno špatné, co je na kryptoinfluencerech k mání. Propagování naprosto šílených projektů, pseudoanalýzy trhu, urážení všech okolo a ve finále i vyhrožování žalobami.

Ben nejdřív mluvil o vzpouře, vrážení kudel do zad a o tom, že to všem ještě vrátí. Nakonec to ale očividně vzdal. A masochisté si mohou na jeho dřívějším kanálu pustit omluvné video s jeho manželkou, kde se mimo jiné přiznává k nevěře.

Druhý příběh je z Brazílie. Ani to, že už pět let budujete youtubový kanál o kryptu a získáte 34 tisíc sledujících, neznamená, že něco víte o základech bezpečnosti.

Renno Guil, tvůrce kanálu Fraternidade Crypto, totiž nejenže neví, že si svou seed frázi nemáte ukládat do souborů na svém počítači. Ale ještě navíc na tento soubor klikl během svého live streamu. Když si uvědomil, co to provedl, a zkusil si založit novou peněženku a prostředky převést, už bylo pozdě. Někdo mu vyluxoval krypto v hodnotě 60 tisíc dolarů, tedy asi 1,3 milionu korun, během pár minut.