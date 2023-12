Začneme jako vždy trhy. Z neděle na pondělí došlo, i když ne k nějaké razantní, ke korekci dlouhého růstu. Celý trh podle Coingecko.com i přesto za posledních sedm dní o necelá dvě procenta vyrostl. Market cap je na 1 bilionu a 64 miliardách korun.

Odpovídá tomu i vývoj u největších projektů na trhu. Bitcoin za sedm dní posílil o 1,5 procenta, když se v pondělí ráno prodává těsně pod 42 tisíci za minci. Velkou část týdne se přitom prodával za 44 tisíc a víc dolarů.

Ether je na tom oproti minulému pondělku úplně stejně, když stojí 2250 dolarů. I ten přitom atakoval hranici 2400 dolarů.

Jak to ale u menších titulů bývá, zde jsou pohyby o dost razantnější. Z TOP100 nejvíce přidal token BitTorrent, který si připsal 164 procent. O 78 procent vyskočil i nový psí meme-coin na Solaně Bonk, jehož market cap tak vyskočil už na 700 milionů dolarů. A třetí největší růst s téměř 70 procenty hlásí projekt Helium, který slibuje revoluci ve sdílení Wi-Fi, nedávno o něm v podcastu mluvil například David Bala z Mitonů.

Z TOP100 nejvíce za týden klesl projekt IOTA, který ztratil 24,7 procenta, 21 procent odepsala Terra Luna Classic a o 18 procent klesl i blockchain Kaspa.

Nebudu spekulovat spolu s některými analytiky, jestli před sebou má ether ještě velký skok nebo nemá. Začínáme ale vidět čím dál víc signálů, že bear market je definitivně za námi. Někdy to jsou i signály, které mi nejsou úplně po chuti, jako různé nové psí mince typu Bonk nebo meme-coiny obecně.

Stále ale trvají očekávání z bitcoinových ETFek a přichází další a další signály. Jedním z velkých hybatelů mohou být očekávané velké air-dropy, které, jak víme, v jeden moment často vykouzlí miliardy dolarů z ničeho. Pro ty, co je neznají, se jedná o vydání tokenů novým projektem, který jich část rozdělí mezi uživatele.

Teď pár menších proběhlo na Solaně. Ale ty největší se čekají u druhých vrstev Etherea. Jako první potvrdil zprávy o chystaném air dropu Starknet, který vydal zprávu o tom, že mezi uživatele pravděpodobně v několika vlnách rozdělí až 1,8 miliardy tokenů.

Now that the news is out, we might as well tell you more!



Starknet is about each of you. Every user, builder and member of our community – existing and future – is a critical piece to building our network into the future of decentralisation for generations to come. The success…