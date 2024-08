Dlouho očekávaný nový stavební zákon, který má za cíl zkrátit extrémně dlouhé stavební řízení v Česku, už platí více než měsíc. Celé prázdniny se přitom nemluví o ničem jiném než o problémech s digitálními systémy, které mají úředníkům práci zjednodušit. V novém díle podcastu REcast Adam Váchal a Ly Miffek rozebírají situaci s digitalizací stavebního řízení a co to potenciálně může znamenat pro ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše.

V podcastu jsme rozebírali:

Co se vlastně pokazilo?

Co znamená ultimátum, které Ivan Bartoš dostal od koaličních partnerů?

Ohrozí problémy obecní projekty a kolaudace škol?

Jak náročná situace je to pro úředníky?

Jak vysoké jsou potenciální škody?

A co na to developeři?

Trable portálu stavebníka protahují lhůty výstavby

Digitální stavební řízení vstupuje do druhého měsíce svého fungování. I přes překotný vývoj a stížnosti stavebních úřadů roste zájem Čechů o podání žádostí prostřednictvím Portálu stavebníka. Úředníci začínají podle posledních dat zrychlovat vyřizování žádostí, zatím jich odbavili pět set z více než šesti tisíc. Nejčastěji jde přitom o kolaudace.

Stavební úřady jsou ale kromě toho přehlcené i papírovými žádostmi z jara, kdy mohli lidé ještě využít pravidel starého stavebního zákona. Některé obce již mají obavy o své vlastní projekty, na které musejí vyčerpat dotace. Svaz měst a obcí už několik týdnů bije na poplach a tvrdí, že nesprávně fungující digitální systémy mohou ohrozit projekty za miliardy.

Úředníci mají nyní na rozhodnutí prodloužené lhůty, například o povolení výstavby rodinného domu by měli rozhodnout do šedesáti dnů, po ukončení přechodného období na konci roku to podle zákona bude třicet dní.

Na rozdíl od dotčených orgánů se stavebních úředníků netýká tzv. fikce souhlasu, tedy kladné stanovisko v případě nečinnosti, tudíž nelze na konci prázdnin očekávat záplavu automaticky vydaných stavebních povolení. Zástupci ministerstva očekávají, že se velká část žádostí ze začátku prázdnin zvládne dokončit na podzim.