Udržitelné projekty mohou klubům zajistit přístup k penězům na lepší hráče, říká Martin Šlapák z Tipsportu
Nadace Tipsport již osmým rokem zastřešuje benefiční aktivity stejnojmenné skupiny. Patří mezi ně platforma Udržitelný sport, projekt Sport bez odpadu zaměřený především na profesionální fotbalové kluby, grantová výzva pro amatérský fotbal a další iniciativy. Do podcastu Trendy v udržitelnosti, který přináší ve spolupráci s e15 projekt [ta] Udržitelnost, je přišel blíže představit Martin Šlapák, ESG manažer skupiny Tipsport.
Také skupina Tipsport se připravuje na povinnosti spjaté s nefinančním reportingem. Kvůli takzvaným zprávám o udržitelnosti tak společnost zapracovává evropskou směrnici CSRD do firemních procesů, což patří právě do gesce Martina Šlapáka. V jeho případě to ale není vše.
„Mou druhou rolí je, že pomáhám v nadaci s udržitelnými sportovními projekty, především rozvojem Sportu bez odpadů a také s granty na rozvoj udržitelných aktivit v Nadaci Tipsport,” říká host podcastu.
S environmentálními aktivitami Nadace Tipsport začala ještě před nástupem Šlapáka do funkce. „Podpora sportu vyplynula přirozeně. Nadace již před mým nástupem začala sázet stromy na sportovištích a postupem času se to překlopilo do stěžejního projektu nadace, což je Sport bez odpadu,” říká bývalý profesionální fotbalista.
Nejen sportovní minulost Šlapáka je důvodem, proč se Nadace Tipsport soustředí na sport, včetně právě fotbalu. „Zejména fotbal je fenomén, který dokáže ovlivnit spoustu lidí a třeba i pomoci pochopit principy udržitelnosti. Jsem přesvědčen, že pokud se udržitelnost dostane do DNA velkého fotbalového klubu, což se již v zahraničí děje, dokáže to ovlivnit běžné chování lidí,” myslí si Šlapák.
Osvěta je namístě mimo jiné i proto, že za fotbalem zůstává environmentální stopa spojená s cestováním hráčů, a především fanoušků na velké vzdálenosti. „U nás jsme zatím v plenkách. Největší kluby již nějaké udržitelné projekty mají, ale ostatní se spíše zaměřují na CSR projekty, zatímco ESG je více o datech, o zmírňování negativních rizik,” srovnává manažer Tipsportu.
Jak to funguje
Projekt Sport bez odpadu je příspěvkem Tipsportu k úsilí pokusit se konzervativní fotbalové prostředí nasměrovat správným směrem. Spolupracuje přitom také s Institutem pro cirkulární ekonomiku Incien. „Spolu s Incienem vypracujeme analýzu odpadového hospodářství daného klubu a navrhneme opatření, která sníží objem generovaného odpadu či napomohou jeho recyklaci. Za dva roky se zapojilo již osm klubů z nejvyšší ligy,” říká Šlapák.
Z výsledků jako obecný závěr vychází, že až 70 procent směsného odpadu z provozu klubů tvoří položky, které se dají roztřídit a část z nich i recyklovat. Proti špičkovým klubům v zahraničí je to ostrý kontrast. „Třeba v aréně Bayernu Mnichov to mají vyřešeno tak, že 90 procent odpadu dokážou recyklovat a z deseti procent si vyrobí energii. Myslím, že to by měl být do budoucna cíl při stavbě nových arén u nás,” dodává Šlapák.
Sport bez odpadu podle Šlapáka cílí především na profesionální kluby první a druhé nejvyšší ligy. „Myslíme ale i na amatérské kluby, pro něž máme takzvaný grant Sport bez odpadu. Tam se mohou kluby přihlásit, pokud chtějí pomoci s odpadovým hospodářstvím, třeba v podobě zavedení vratných kelímků, ale patří tam i věci související s mobilitou a dalšími udržitelnými aktivitami,” přibližuje Šlapák.
Manažer Tipsportu zároveň varuje, že pro letošek je již výzva uzavřena, protože zájem je velký. „Amatérské kluby přihlásily zhruba 90 projektů, za což jsem moc rád, protože i na tom vidíme, že amatérský fotbal to s udržitelností myslí vážně,” dodává Šlapák s tím, že v rámci celého grantu byly mezi kluby rozděleny tři miliony korun.
O konkrétních částkách pro jednotlivé kluby rozhoduje speciální metodika Tipsportu a porota složená z expertů na oblast udržitelnosti, jejíž sestava se každoročně obměňuje. „U rozhodování poroty jsem vždy byl, takže vím, jak je to náročné. Vždy chceme podpořit projekty, které jsou dobře zpracované a u kterých není pochyb o prospěšnosti a pozitivním dopadu,” vysvětluje Šlapák.
Příprava na regule UEFA
Zatímco u grantu určeného udržitelnosti v amatérském fotbalu přichází zájem od samotných klubů, strategický projekt pro profesionální soutěže se podle Šlapáka občas neobejde bez jisté osvětové práce. „Na začátku jednání se někdy setkáváme s nevolí a nedůvěrou. Když ale lidé z klubů poznají, jaké výhody, včetně finančních, by jim to mohlo přinést, bariéry mizí,” líčí Šlapák.
Svým způsobem tak projekt Sport bez odpadu může na některé kluby zafungovat jako určitý budíček. Evropská fotbalová asociace UEFA totiž na poli udržitelností postupuje rázně vpřed. „Kluby, které budou hrát ligu mistrů, budou muset mít od roku 2026 spočítanou svou uhlíkovou stopu a budou muset mít dekarbonizační strategii. Náš projekt je tak přivádí k celému tomu tématu, kde podstatnou roli hraje třeba i hospodaření s vodou. Většina týmů u nás stále kropí trávníky vodou z řadu, místo z retenčních nádrží na sběr dešťové vody,” uvádí Šlapák.
Udržitelná opatření ve sportu mohou podle Šlapáka přinést skutečně netušené benefity. „Nejde jen o společenskou či globální zodpovědnost. Když se klub začne chovat udržitelně a odpovědně, může získat nové partnery, lepší financování, díky němuž dosáhne na lepší hráče, kteří mu přinesou lepší výsledky,” předkládá výhody ESG manažer Tipsportu.
Jaký typ projektů podporuje grant Tipsportu Sázíme na klima? Jak konkrétně vypadá podpora demokratických hodnot, kterou Tipsport realizuje na Berounsku? A uvítal host podcastu coby ESG manažer zmírnění a odklad povinností spojených s nefinančním reportingem? I o tom se debatovalo v podcastu Trendy v udržitelnosti.