USA volí prezidenta: Napínavý souboj do poslední chvíle

Snad žádné zahraniční volby nepřitahují takovou pozornost jako ty prezidentské ve Spojených státech amerických. Dle predikcí nás letos čeká pravděpodobně jeden z nejvyrovnanějších soubojů o Bílý dům. Usedne v jeho Oválné kanceláři historicky první žena Kamala Harrisová, nebo se do úřadu vrátí Donald Trump? Bude to napínavý souboj do poslední chvíle, ve kterém budou rozhodovat ty nejmenší detaily.