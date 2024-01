Chytré řízení fotovoltaiky: S AI Flexibility víc vyděláte a budete připraveni na lex OZE 3

Koncem srpna 2023 prošla do druhého čtení v Poslanecké sněmovně pátá novela energetického zákona, tzv. lex OZE 2, která zavádí nová pravidla pro komunitní energetiku a sdílení energie. Už v září pak Ministerstvo průmyslu a obchodu poslalo do mezirezortního připomínkového řízení další vládní návrh novely energetického zákona.

Šestá úprava neboli lex OZE 3 se věnuje třem hlavním oblastem. Jednak je to ukládání energie v elektrizační soustavě, dále agregace neboli spojování širšího okruhu výrobců či odběratelů energie do větších celků a do třetice flexibilita neboli možnost řídit dočasné změny spotřeby či odběru elektřiny v reakci na ceny energií nebo převis spotřeby nad výrobou.

Včasná příprava na OZE 3 se vyplatí už teď

„Na podmínky, které stanovuje lex OZE 3, se provozovatelé fotovoltaických elektráren mohou připravit v předstihu už teď, a to díky našemu softwaru AI Flexibility. Zároveň tak získají nástroj, který jim pomůže čelit stoupajícím nákladům na energie,“ říká Vladan Marcalík ze společnosti Prosolar. „Spolu s bateriovými úložišti STORION to bude dalších deset let jediný software pro komerční a rezidentní bateriové systémy, který dává zcela nový význam sousloví ‚investice do bateriového systému‘.“

Firma Prosolar od roku 2017 pracuje na vývoji ovladatelného hardwaru bateriových systémů, které centrálně řídí software AI Flexibility. Díky tomu jsou její chytrá úložiště STORION schopna například odložit nabíjení baterií nebo vytvářet aktivní přetoky, aby dotovaly nedostatek elektřiny v distribuční soustavě. Přizpůsobují nabíjení a vybíjení baterií modulací výkonu v čase tak, aby nezatěžovaly distribuční soustavu a vlastní baterie.

Prosolar s.r.o.

Pružnější obchodování znamená vyšší výnosy

AI Flexibility automaticky chrání provozovatele před platbami penále vydáním příkazu „nulový přetok“ v časovém úseku, kdy je cena elektřiny záporná, což také chrání distribuční síť před blackoutem. Jakmile je AI Flexibility řízena obchodníkem, pak se vše posouvá na ještě vyšší úroveň, neboť maximálně využívá potenciál dnešního trhu s elektřinou.

„Obchodování na spotovém trhu není ani 10 % veškerého obchodování s elektřinou,“ vysvětluje Vladan Marcalík. „Obchodník je majitelem licence, a proto má širší portfolio možností, kam elektřinu ‚poslat‘. Dokáže díky predikovatelným datům z bateriových systémů o výrobě, spotřebě a uloženém množství elektřiny uspokojit online, krátkodobé, středně i dlouhodobé kontrakty na dodávky elektřiny svým klientům.“

Prosolar s.r.o.

AI Flexibility vám sníží náklady na energie

Fotovoltaická elektrárna s aktivním řízením a chytrým úložištěm vydělává svému majiteli mnohonásobně více než zařízení, které takto vybavené není. Jde proto o efektivní obranu proti vysokým cenám energií, která se vyplatí už teď vzhledem ke končící podpoře státu, návratu poplatků za obnovitelné zdroje a očekávanému zvýšení poplatků za distribuci elektřiny a plynu od nového roku.

„Celkový účet za dodávku elektřiny v roce 2024 bude ve výsledku vyšší. Vláda spíš měla místo zastropování a dotování cen elektřiny podpořit budování lokálních rezidentních a komerčních fotovoltaik s tou podmínkou, že budou plně ovladatelné vzdáleně uživatelem a jeho obchodníkem,“ myslí si Vladan Marcalík. Podle něj by pak odběratelé elektřiny měli hned k dispozici nástroj, který dokáže eliminovat dopady zvyšování cen. Navíc aktivní ovladatelné bateriové systémy přináší nejen benefit nejen svému majiteli a obchodníkovi, ale sekundárně také distribuční soustavě.

Je-li cena na spotovém trhu vysoká, pak distribuční soustava potřebuje elektřinu. Je-li naopak cena na spotovém trhu nízká, nebo dokonce záporná, pak je potřeba elektřinu odčerpat a buď uložit do baterií v domě, případně v elektromobilu, nebo ohřát vodu či bazén. „Ohřev bazénu může možná někomu připadat jako mrhání elektřinou,“ podotýká Vladan Marcalík. „Určitě se však jedná o elegantnější řešení, než je čtrnáctidenní blackout.“