Co byste měli vědět, než založíte s.r.o.? | e15.cz

Pokud chcete podnikat, měli byste dopředu dobře zvážit všechny proměnné. Potřebujete vědět, kolik vás bude vstup do světa podnikání stát a jaké formality musíte zařídit. Obzvlášť to platí, pokud se rozhodnete pro založení s.r.o., které není tak snadné jako ohlášení živnosti. Co byste měli vědět? A jak si můžete proces usnadnit?

Založení s firmou, nebo na vlastní pěst?

Když se do založení pustíte na vlastní pěst, čeká vás mnoho povinností. Jak si popíšeme níže, je nutné oběhat spoustu úřadů a získat nemálo podpisů, takže se celý proces může protáhnout i na několik týdnů.

Založit vlastní společnost s ručením omezeným v dnešní době naštěstí můžete nejen sami, ale také s pomocí profesionálů. Na českém trhu existuje mnoho různých firem, které nabízejí založení s.r.o. – na začátku vyjednáte potřebné náležitosti a během pár dní získáte již hotovou společnost. Nebude to sice zadarmo, ale nejedná se o žádnou závratnou investici.

Pokud tedy chcete ušetřit především čas, bude pro vás perfektním řešením objednat si u profesionální firmy založení s.r.o. – cena se obvykle pohybuje pod hranicí deseti tisíc korun. Na druhou stranu se vyhnete papírování a získáte více času a energie na samotný rozjezd podnikání.

Pozor na novinky v roce 2023!

Legislativa a nařízení neustále prochází změnami, které přirozeně zasahují i do světa podnikání. Jaké změny v roce 2023 na nové podnikatele čekají? Můžete se radovat, protože jsou vesměs pozitivní – celý proces se totiž dočkal výrazného zjednodušení.

Mnoho úkonů se přesouvá do online prostoru a budoucí podnikatelé už nemusí ztrácet čas obíháním všemožných úřadů. Celou spoustu povinností si vyřídí z domova přes počítač. Nově je například možné uspořádat zabezpečenou videokonferenci s notářem, a tak získat elektronické notářské zápisy. To může být nejen časově, ale i finančně úspornější.

Seznamte se s postupem založení s.r.o.

Už jsme zmínili, že se proces založení společnosti stává rychlejším a jednodušším. Jak ale vlastně probíhá? V první řadě je nutné sepsat zakladatelskou listinu či společenskou smlouvu, pokud má vaše s.r.o. více zakladatelů.

Tento krok nemůžete učinit sami, ale je zapotřebí přizvat na pomoc notáře. Dokument by měl obsahovat název a sídlo firmy, předmět podnikání, počty zakladatelů a jednatelů, určení správce vkladu, požadavky na valnou hromadu a další nutné náležitosti. Pokud vaše s.r.o. bude sídlit v pronajatých prostorách, je nutné také získat souhlas majitele.

V dalším kroku je nutné řešit váš základní kapitál. Ten byl ještě do roku 2014 stanoven na částku 200 000 Kč, zákon č. 90/2012 Sb. však tuto povinnost odstranil. V současnosti činí minimální vklad pouze symbolickou 1 korunu.

Jakmile budete mít základní kapitál vyřešený, můžete přistoupit k ohlášení živnosti na živnostenském úřadě. Pokud podnikáte v oboru, který patří mezi volné živnosti, bude další postup patrně poměrně hladký. U jiných druhů živnosti budete muset dokládat svou kvalifikaci.

Posledním krokem je podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Podání návrhu můžete skrze soud učinit sami, nebo tuto pravomoc svěřit do rukou notáře. Ať tak či tak, myslete na to, že by tento úkon neměl s ohledem na zákonné lhůty trvat déle než týden.

Co když dostanu zamítavou odpověď?

Pokud jste někdy v průběhu procesu učinili závažné pochybení, pravděpodobně obdržíte zamítavou odpověď. Když k tomu dojde, v lepším případě vás soud vyzve pouze k doplnění chybějících dokumentů a po jejich dodání vám založení firmy schválí. Pokud se tak nestane, nejspíš budete muset začít od začátku – a znovu zaplatit i veškeré poplatky.