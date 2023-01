Kyberútoky jsou čím dál rafinovanější. Česko je 5. nejčastějším terčem v Evropě | E15.cz

ZDROJ: Vodafone Czech Republic a.s.

Podle bezpečnostní firmy Check Point je Česko 5. nejčastějším terčem hackerů v Evropě. Z průzkumu v dubnu 2022 navíc vyplynulo, že se české firmy potýkají zhruba s 1800 kyberútoky týdně. Což je o 700 útoků víc, než je evropský průměr.

I proto chystá Evropská unie novou legislativu. Od roku 2024 tak budou muset kyberbezpečnost řešit všechny podniky s 50 a více zaměstnanci a ročním obratem nad 10 000 000 eur. Za nedodržení chystaných pravidel kyberbezpečnosti pak bude hrozit pokuta. Je tedy jen otázka času, kdy se budou muset české firmy kyberbezpečnosti věnovat, ať už chtějí, nebo ne.

Co všechno při útoku hackerů hrozí?

Jaké to je stát se obětí kyberútoku, už si u nás vyzkoušely státní instituce, nemocnice i firmy. V tom lepším případě se vám útok hackerů podaří včas rozpoznat a zvrátit, v tom horším se útok povede a vyřadí vaši společnost z provozu i na několik dní. U strojírenské firmy to většinou znamená zastavení výroby, u e-shopu zase výpadek systému, ztrátu potenciálních objednávek – a tedy i tržby.

Kyberútok v podobě malware, ransomware, phishingu či DoS nebo DDoS útoku silně zacloumá s celou firmou. Nejde totiž jen o citlivé informace (např. obchodní strategie nebo data zákazníků), které společnost ztratí. V sázce jsou taky její peníze a reputace. Napravovat škody způsobené kyberútokem je o dost dražší než finance investovat do kyberbezpečnosti – částečně i proto, že vám kvůli němu přestanou důvěřovat zákazníci a odejdou tam, kde jsou jejich data v bezpečí.

Od kyberbezpečnosti až po cloud

Útoky hackerů budou časem čím dál rafinovanější. Jak se jim tedy začít bránit? Kromě toho, že je potřeba neustále školit zaměstnance, jak se na internetu chovat, existují i dílčí řešení, z nichž se každé zaměřuje na jednu oblast – na ochranu koncových zařízení (firemních mobilů, notebooků či tabletů), ochranu sítě nebo ochranu cloudových aplikací. Nejúčinnější je ale přistupovat ke kyberbezpečnosti komplexně a soustředit se na všechna řešení najednou.

„Nejčastějším cílem útoků jsou malé a střední firmy. Právě u nich je totiž méně pravděpodobné, že budou mít dostatek prostředků na to, aby útokům odolaly. Proto je potřeba, aby kyberbezpečnost do svého fungování začlenily co nejdříve,“ říká Luboš Pech, ředitel produktů a služeb pro firemní zákazníky společnosti Vodafone.

Především pro velké firmy jsou pak vhodným základem cloudové služby. Ty zabezpečí firemní data tak, že je přenesou na servery datových center poskytovatele, čímž se pokryje fyzická bezpečnost, která u poskytovatelů začleněných do kritické infrastruktury musí být na nejvyšší možné úrovni, zároveň firmě šetří čas i peníze. Doplněním o Next Generation Firewall, ochranu před DDoS útoky, kterou Vodafone nabízí, se markantně zvýší odolnost vůči kybernetickým hrozbám. Firmy se tak můžou soustředit na své podnikání a starost o kyberbezpečnost přenechat někomu jinému. V případě, že potřebují řešit nějakou technickou záležitost, mají k dispozici specialisty, kteří jsou na příjmu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

„Cloudové služby jsou ideální také pro firmy, které mají sezónní business, nebo společnosti, které podnikají v e-commerce a potřebují zvládnout špičky, jako je Black Friday nebo Vánoce. S vlastní servrovnou by příval zákazníků na web ustáli, ale po zbytek roku by jejich servery zůstaly nevyužité. Díky cloud computingu si u nás můžou na dobu největšího vytížení objednat větší výpočetní výkon a po ukončení sezóny jej zase snížit na optimum tak, aby klient čerpal jen zdroje, které opravdu využije a nepřeplácel,“ zmiňuje Kryštof Zbytovský, Business Development Managera pro cloudové služby ve Vodafone Business.

