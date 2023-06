Při nákupu fotovoltaiky prozkoumejte záruční podmínky. Vyplatí se to | e15.cz

Okřídlené „papír snese všechno“ platí i v době digitální. Jen se nejrůznější sliby, zavádějící informace i zjevné nepravdy objevují kromě tištěných médií i na webech a sociálních sítích. Opatrnost je proto namístě, zvlášť když plánujete větší investici. Pro nákup fotovoltaického systému pro domácnost či firmu, který vám má sloužit řadu let, to platí dvojnásob.

Nedejte na sliby, chtějte fakta

Pokud si nechcete nechat vnutit nekvalitní technologii v kombinaci s nevýhodnými podmínkami, nedejte jen na pěkná slova. „Garantujeme vyřízení dotace“ a „garantujeme montáž do 3 měsíců“ totiž nejsou záruky. To jsou jen často používaná lákadla objevující se ve spoustě nabídek, jejichž autoři už se ani nesnaží odlišit se od konkurence nápaditým marketingem.

Záruky však jsou pro vás nejdůležitější prvotní orientační bod, který vám významně napoví, s jakým dodavatelem máte tu čest a jakou technologii vám nabízí. Mějte na paměti, že velká část rychlokvašných dodavatelů fotovoltaiky ani záruční podmínky nečetla, nebo je dokonce ani nemá k dispozici!

Prostudujte podmínky záruky

Záruční podmínky si vždy vyžádejte a trvejte na tom, ať jsou součástí smlouvy o dílo. Jestliže nejsou specifikovány, pak platí zákonná záruka dva roky. Pokud záruční podmínky uvádějí záruku 10 let na baterie, pořádně si prověřte, co všechno musíte splnit a dodržet, abyste v případě potřeby mohli nárokovat opravu či výměnu v záruční lhůtě. Výrobci totiž používají nejrůznější kličky, jak se odpovědnosti vyhnout.

Příkladem takové pasti na spotřebitele u záruky na baterie je například podmínka, že „musí být dodržena provozní teplota baterií 25° C“. Klient totiž vůbec nemá možnost změřit si nebo někde vyčíst teplotu baterií. Ale i kdyby tuto možnost měl, pak by celý den musel sedět doma a hlídat teplotu. V případě jejího zvýšení by pak například musel odpojit fotovoltaiku do vychladnutí baterií na 25° C.

Autor: Prosolar s.r.o.

Pozor na zadní vrátka v záručních podmínkách

Další, o něco složitější kličkou, jak klientovi utéct ze záruk, jsou amortizační tabulky s výpočtem poklesu náhrady ceny za nefunkční baterie. Ani ty nepředstavují pro zákazníka žádnou garanci. Dozví se pouze, že zhruba po 5 letech provozu, pokud baterie přestane fungovat, dostane zpět jen 40 % z její pořizovací ceny. A to samozřejmě jen v případě uznání reklamace.

Mizerné technologie zkrátka potřebují mít v oblasti záruk zadní vrátka. Patří k nim i proces testování baterií při reklamaci, který je popsán v záručních podmínkách a je tak nejspíš součástí smlouvy. Jednoduše řečeno, toto testování bude probíhat zatěžováním asi třikrát nižšími nabíjecími/vybíjecími proudy oproti praktickému provozu (testování 7 ADC; provoz 22 ADC). Data získaná během reklamačního testování bohužel dokážou, že nebyla dodržena provozní teplota baterie 25° C, jak je uvedeno v záručních podmínkách. Výsledkem bude konstatování „reklamace baterií nebyla uznána, jelikož provoz baterií je v souladu s testovacími podmínkami“. Přičemž teplota je u lithiových baterií doslova otázkou jejich života a smrti.

Autor: Prosolar s.r.o.

Jaké jsou férové záruční podmínky u FVE?

Například u systémů STORION zní záruční podmínky následovně: Záruka na baterie je poskytována na dobu 10 let. Po dobu záruční lhůty je klientovi k dispozici 90 % (v reálu 95 %) instalované kapacity baterií. Po 10 letech je minimální využitelná kapacita 80 %.

V tomto případě máte jistotu, že vám baterie bude sloužit dlouhou dobu a že vyřízení případné reklamace bude snadné. Bez hlídání teploty, bez amortizačních tabulek a bez detailního popisu, jak bude baterie testována. Bateriová úložiště STORION mají totiž jako jediná systémově vestavěnou řídicí jednotku (podobně jako u automobilů), proto nabízejí jednoduché a férové záruční podmínky.

A to elektromobilní jsme si nechali nakonec

Systémy STORION vám také zajistí zcela bezpečné dobíjení elektromobilu. Wallbox pro dobíjení EVCT 11 GEN 3 je přímo řízen bateriovým systémem, který chytře udržuje dobíjecí proud nad spodní hranicí dobíjení. Pokud při dobíjení z fotovoltaických přetoků dojde k poklesu dobíjecího proudu, systém STORION bude dobíjení elektromobilu dotovat z vlastní baterie, aby se opakovaným spínáním a vypínáním dobíjení nezkracovala životnost baterie v elektromobilu. Vše pak sledujete a nastavujete v přehledné mobilní aplikaci. Systémy STORION také jako jediné dokážou v monitoringu rozlišit, kolik energie (v kWh za den, měsíc, rok) odteklo do spotřeby domu a kolik energie bylo nasměrováno do vašeho elektromiláčka.