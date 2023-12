Výkup nemovitosti a kdy jej využít | e15.cz

Čím se vyznačuje výkup nemovitosti?

Je to řešení pro akutní situace, které si žádají častokrát okamžité řešení. Daní za takový postup je nižší cena, než kdybyste šli obvyklou cestou klasického prodeje nemovitosti přes realitní kancelář. Pokud nemáte čas na prohlídky a chcete mít hotové peníze k dispozici co nejdříve, je výkup nemovitostí vhodnou volbou. Má svá pozitiva i negativa, k rozhodnutí je třeba přistupovat maximálně zodpovědně.

Proč je cena za výkup nižší?

Pro vykupující společnost je to rizikový obchod. Právní servis není zdarma a renomovaný výkupce nemovitostí spolupracuje s profesionálními advokáty. Počítá se i zastupování při úředních jednáních nebo dohoda s exekutory. Důvodů, proč je cena za výkup nemovitosti nižší než při klasickém realitním obchodu, by se tedy našla celá řada. A pokud byste měli dostat například 90 procent z ceny nemovitosti, nebyla by to pro výkupce investice, která by se s ohledem na riziko vyplatila. Pokud je zájemce o výkup například v exekuci, může počítat s nižší částkou, jde o náročnou záležitost. Běžná výkupní cena nemovitosti je o 20 – 30% nižní než cena tržní.

Opravdu vás nyní tlačí čas?

Výkup nemovitosti je krokem, který je vhodný pro všechny, kdo se nacházejí v problémech a neznají jiné východisko. Nutnost rychlého řešení pro dluhy, vyplacení věřitelů nebo hrozba exekuce a následné dražby nemovitého majetku, to vše jsou v dnešní době reálné scénáře. Pokud víte, že dražbu riskovat nechcete a znáte příběhy z okolí, kdy se vydražila nemovitost jen za zlomek kupní ceny, může to být východisko z velmi nepříjemné životní situace. A jak se vlastně odlišuje výkup různých typů nemovitostí?

a) Výkup bytů

Byty se prodávají poměrně rychle, zvláště pokud jde o malometrážní byty, které lze dobře dlouhodobě pronajímat. Pokud přemýšlíte o výkupu bytu, jednání nebude příliš náročné. Společnosti zaměřující se na výkup dokonce dávají bytovým jednotkám přednost před dalšími typy nemovitostí. A důvody jsou zcela nasnadě, jde o menší míru rizika. Pokud nový majitel bude chtít, byt prodá relativně rychle v porovnání s domy nebo pozemky. Ani klasický prodej s realitkou netrvá příliš dlouho, většinou jde o několik málo týdnů. Rozhoduje ale také lokalita, respektive občanská vybavenost v okolí nemovitosti. Více peněz dostanete také za byt po zdařilé rekonstrukci, který může jít hned do nabídky k pronájmu či prodeji.

b) Výkup domů trvá delší dobu

Rodinné domy jsou obecně složitější položkou než byty. Rozhoduje jejich technický stav, ale také řada dalších okolností. Odhad ceny je náročnější, další prodej může být poměrně dlouhý, problém může představovat i otázka tzv. věcných břemen. Zájemci pro další prodej se nehledají tak snadno, jako v případě bytů. Pokud jde o dům, který je v malé obci a za kulturou, prací či nákupy by se muselo daleko dojíždět, nemusí být tržní cena vysoká. Stačí i chybějící přístupová cesta k nemovitosti. Na druhou stranu, nikde není psáno, že se musíte stěhovat. V nemovitosti můžete pokračovat dál jako nájemce, což je praktičtější řešení situace, než náročné stěhování a další stres navíc.

c) Výkup pozemku aneb rozhoduje kvalita

Máte k dispozici pozemek na dobrém místě? Nebo kvalitní ornou půdu? Ty se prodávají obecně nejsnáze a dostanete za ně často zajímavé peníze. Pokud jde o velmi malé pozemky, které jsou obklopené majetkem někoho jiného nebo louky a pastviny, prodej už tak snadný nebude. Jinak řečeno, rozhoduje bonita pozemku, stejně jako jeho přesná lokalita. Existuje řada rozdílů, takže k výkupu pozemků se přistupuje velmi individuálně.

d) A jak je to s výkupy podílů?

Máte podíl na nějaké nemovitosti a chtěli byste jej prodat touto formou? Připravte se, že to bude časově velmi náročné. Výkup spoluvlastnického podílu může vyřešit složité rodinné vztahy a dědické spory, které trvají už měsíce nebo roky. Exekuce, věcné břemeno, zástava nebo spoluvlastník, který nežije v ČR, obecně se dá pracovat se vším. Zkušení výkupci si poradí i s řadou dalších překážek, které se jim v tomto směru postaví do cesty.

