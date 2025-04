Pokud v podzimních volbách vyhraje hnutí ANO, zruší současnou podobu stavebního zákona a vrátí se k předchozí variantě bývalé ministryně Kláry Dostálové. Novinářům e15 to potvrdil místopředseda strany Karel Havlíček. Hnutí podle něj počítá se vznikem centrálního stavebního úřadu. Digitalizaci stavebního řízení chce ANO řešit samostatně, podle Havlíčka se zatím přiklání ke spolupráci soukromého a veřejného sektoru ve formě PPP projektu.

„Celé to shodíme, v současné podobě už se s tím opravdu nedá nic dělat,“ řekl Havlíček s tím, že hnutí ANO podle něj téměř celé čtyři roky v opozici připravovalo sérii zákonů, z nichž jedním z hlavních je právě stavební zákon. Podle místopředsedy Poslanecké sněmovny ho bude v případě vítězství hnutí připravené představit prakticky v prvních dnech po zvolení. „Bude to opravdu jedna z prvních věcí, kterou budeme řešit,“ dodal.

Havlíček ve čtvrtek v rámci akce Mezi snem a realitou: bydlení v hlavním městě debatoval na pražském Smíchově se zástupci bank, developerů, ekonomů i občanů na téma dostupnosti bydlení v hlavním městě. Problémem podle něj je pomalé stavební řízení, Praha by potřebovala stavět dvojnásobnou rychlostí. Územní plán označil Havlíček za zastaralý a zdůraznil potřebu stavět na brownfieldech nebo v objektech bývalých průmyslových továren.

Havlíček: Digitalizaci uděláme zvlášť

Nepovedenou digitalizaci stavebního řízení, která stála ministerský post Ivana Bartoše a způsobila odchod Pirátů z vlády, označil za debakl. „Digitalizaci budeme řešit samostatně. Uvidíme, zda nakonec zvolíme cestu soutěže nebo PPP projektu,“ vysvětlil Havlíček. K takzvanému Public Private Partnership projektu, tedy partnerství veřejného a soukromého sektoru, se v tuto chvíli přiklání více.

Jedním z hlavních témat kampaně bude podle něj právě oblast bydlení. Konkrétní návrhy však zatím ANO zveřejňovat nehodlá. „Voličům naše vize vysvětlujeme na setkáních, ale nechceme je zatěžovat složitými detaily,“ objasnil důvod, proč strana ještě nepředstavila volební program.

Ekonomové z think-tanku PAQ Research ve čtvrtek představili návrh reformy daně z nemovitosti, která obsahuje doporučení jako přesun daňové zátěže ze staveb na hodnotu pozemků nebo zavedení cenové mapy pro odstupňování daně podle lukrativity polohy pozemku. Podle Havlíčka ale ANO k podobným krokům nepřistoupí a zvýšení daně z nemovitostí ve prospěch snížení daní z práce nezavede. „Z ekonomického hlediska tomuto návrhu samozřejmě rozumím, ale když se bavíme s lidmi, tak opravdu na máloco jsou tak citliví jako na daň z nemovitosti,“ řekl.

Ačkoliv znovu zdůraznil, že ANO regulovat trh s bydlením nechce a stát by neměl podle něj zasahovat, výjimku vidí u možné výstavby bydlení pro vojáky, policisty nebo hasiče. „Byl bych rád, aby se nám v Praze podařilo postavit státní byty ve zrychleném režimu. Byl by to vstřícný krok k armádě a motivace pro lidi posílit bezpečnostní složky státu.“