Renault v Polsku opravuje baterie do elektromobilů. Podívali jsme se jak | E15.cz

V polském Zabrzi funguje už třetím rokem jediné centrum pro opravy trakčních baterií automobilů Renault v regionu střední a východní Evropy. Provozuje ho autorizovaný prodejce francouzské značky, polská společnost Dąbrowscy. Redaktor deníku E15 směl počátkem října nahlédnout do zákulisí tohoto pozoruhodného závodu, v němž speciálně školený personál opravuje poškozené baterie do elektromobilů, a to včetně těch českých.