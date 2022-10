Češi kupují ojetiny častěji za hotovost, říká Slámová ze Škody Plus | E15.cz

Napjatá ekonomická situace nutí řadu Čechů k prodeji ojetých vozů. Naopak těch, kteří si letos vůz z druhé ruky pořídí, patrně meziročně ubude. Pociťuje to i automobilka Škoda Auto, jež s programem Škoda Plus cílí na sto tisíc prodaných ojetin ročně. V nabídce v příštích letech přibude elektromobilů, a to i těch, kterým vyprší záruka na baterii. „Každé takové auto projde pečlivě nastaveným testem stavu baterie a získá certifikát. Zákazník bude jasně vědět, do čeho jde, do jaké míry baterie degradovala, zda ho čekají dodatečné náklady a případně jak vysoké,“ vysvětluje Markéta Slámová, která odpovídá za program Škoda Plus.

Za první letošní pololetí jste vykoupili už téměř stejné množství aut jako za celý loňský rok. Čím si vysvětlujete, že se lidé v takové míře zbavují aut? A znamená to, že budou rekordní i vaše prodeje?

Bohužel neznamená. Přestože letos vykupujeme rekordně ojetých vozů, očekávám, že prodeje oproti loňsku, kdy jsme prodali historicky nejvíce, přes 55 tisíc aut, mírně klesnou v řádu jednotek tisíc. Je to i důsledek vysoké inflace. Letos je trh s novými i ojetými vozy hodně nabouraný řadou faktorů. Dál trvá nedostatek čipů pro výrobu nových aut, k nám tak přicházejí i zákazníci, kteří by standardně kupovali nové auto.

Projevuje se napjatější ekonomická situace i na způsobu, jakým klienti financují pořizovaná auta?

Zákazníci mnohem více nakupují za hotovost. Pomocí úvěrů a dalších námi nabízených finančních nástrojů financují nákup méně často. Je to důsledek vyšších úrokových sazeb České národní banky, kvůli kterým jsou tyto nástroje nákladnější. Proto naše finanční produkty přizpůsobujeme možnostem klientů. Tento trh se hodně mění. Necílíme jen na klasické úvěry, ale nabízíme úvěry s poslední nerovnoměrnou splátkou a nízkou měsíční splátkou.

Do jaké míry se podílí byznys s ojetinami na celkovém obratu Škody v Česku?

Škoda Plus loni tvořila asi třetinu celkového obratu a zhruba pětinu až čtvrtinu zisku dealerů značky Škoda v tuzemsku. Náš dlouhodobý cíl je dosáhnout sta tisíc prodaných ojetých aut za rok. Přizpůsobujeme se elektromobilitě. Základ je pro nás kultivovat trh. To nejlepší, co umíme v prodeji nových aut, se snažíme postupně přenést i do obchodu s těmi ojetými.

Lze předpokládat, že si v napjaté ekonomické situaci řada lidí jednorázově finančně pomůže prodejem vozu. Jak chcete prodat sto tisíc aut a nepoškodit značku tím, že byste vykupovali vozy v horším stavu, které zaplavují trh?

Prodáváme vozy tří kategorií: do osmnácti měsíců, do pěti let a starší pěti let. Většinu tvoří nejmladší vozy a nepředpokládám, že by se to mělo výrazněji měnit. Samozřejmě pociťujeme, že český vozový park stárne včetně nabízených ojetin. Umožňujeme klientům udělat poptávku online, pak už záleží na jednotlivých dealerech, jestli budou chtít vůz odkoupit. Stále se musejí držet standardů. Ze všech vozů, které nám lidé nabízejí k výkupu, jich vykoupíme asi jedenáct procent.

Trh s ojetými vozy je v Česku zhruba třikrát větší než s novými. Čekáte, že s dalším zdražováním se tuzemská klientela ještě více přeorientuje na vozy z druhé ruky?

Vše se bude odvíjet od situace na trhu s novými vozy. Jestli se poměr změní například na pět prodaných ojetých na jedno nové, to lze těžko odhadovat. Přibude-li zákazníků, kteří si nebudou moci dovolit nový vůz, čekám, že se jejich zájem bude upírat na program Škoda Plus.

Za jakou průměrnou cenu prodáváte ojeté vozy a jak rychlé zdražování mají klienti očekávat?

Loni to bylo 432 tisíc korun, což je více než tržní průměr, protože se orientujeme na mladší, vyzkoušené vozy do pěti let. Průměrnému prodanému vozu jsou čtyři roky. Co se stane za pár měsíců, nikdo neví. Zvyšování cen ale zřejmě bude kopírovat tempo, jakým zdraží nové vozy. Letos i v příštím roce očekávám tempo zdražování v řádu jednotek procent.

Předpokládám, že i když přibývá zákazníků, kteří si vyhlídnou vůz online, dál se většina obchodů reálně dokončuje až na pobočkách dealerů.

Přesně tak. Zákazník dnes už přesně ví, po jakém konkrétním modelu jde, a vybere si. Vždy ale chce vůz vidět. Takřka veškeré vozy tak prodáme „offline“, byť předvýběr přes internet sílí. Jelikož máme širokou síť 155 prodejních míst dealerů, předpokládám, že prodej u nich bude dál prioritní. Prodejních míst navíc postupně přibývá.

Přibývá také elektromobilů v nabídce?



Ze škodováckých modelů nabízíme modely Enyaq iV a Citigo iV. Vozů Enyaq iV jsme loni prodali přes pět set a Citigo iV přes 130. Objeví-li se Citigo iV v bazaru, okamžitě zmizí, poptávka je velká. Loni prodané Enyaqy byly nanejvýš roční vozy, většinou předváděcí či zaměstnanecká auta.

Kolik stojí rok starý Enyaq a jak rychle ztrácí cenu?

Hodně se to odvíjí od míry výbavy. Enyaqy, které si dealeři brali jako předváděcí, byly obvykle velmi dobře vybavené, takže jejich cena byla vyšší než obvyklá, pohybovala se v rozmezí 1,3 až 1,5 milionu korun. Dalo by se říci, že u rok ojetého modelu Enyaq se sníží cena o hodnotu jeho výbavy, tedy o nízké stovky tisíc. Předpokládám, že letos paradoxně ubude prodaných ojetých Enyaqů, jejich počet kopíruje počet dodaných vozů z minulých let.

Jak rychle očekáváte, že poroste podíl elektromobilů na vašich celkových prodejích?

Odvine se to od tempa prodejů nových elektromobilů. Například loni prodané nové Enyaqy, které klienti dál používají na operativní leasing, se na sekundární trh dostanou v příštích třech, čtyřech letech. I dalších modelů jiných značek bude samozřejmě přibývat. Lze čekat, že se na dvouciferný podíl procent dostaneme za čtyři, pět let.

Až polovinu ceny elektromobilu tvoří baterie. Záruka na ně vyprší u řady aut v příštích letech. Jak budete chtít přesvědčit zákazníky, aby si pořídili elektromobil s částečně degradovanou baterií po záruce?

Každé elektrické auto projde ve Škoda Plus pečlivě nastaveným testem stavu baterie a získá certifikát. Zákazník bude jasně vědět, do čeho jde, do jaké míry baterie degradovala. Získá záruku, že jsme baterii prověřili a v jakém je stavu. Neplatí mýtus, že je auto po osmi letech odepsané. Zákazník bude vědět, zda ho čekají dodatečné náklady a případně jak vysoké.

Představme si, že klient poptává ojetý elektromobil, jehož baterie degradovala natolik, že lze využít pouze sedmdesát procent její původní kapacity. Bude mi prodejce schopný říci, zda bude tato konkrétní baterie s certifikátem dál degradovat stejně rychle, nebo rychleji než dosud?

Nejsem odborník na degradaci baterie, na to byste se musel zeptat kolegů z oddělení vývoje Škody Auto. Ale z našich diskuzí mi vyplývá, že degradace je nejrychlejší právě na začátku životního cyklu baterie a postupně zpomaluje. Navíc výhoda platformy MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten, modulární platforma vyvinutá pro elektromobily – pozn. red.) tkví v možnosti vyměnit nejslabší moduly bez nutnosti měnit celou baterii. V rámci prodeje děláme vše pro to, abychom síť našich dealerů patřičně vzdělali v oblasti elektromobility, investujeme do toho miliony korun.

Přitvrzuje boj s konkurencí, jako jsou AAA Auto, Carvago či menší bazary?

Naše pozice na tuzemském trhu je hodně unikátní. Máme zdaleka nejširší síť 155 prodejních míst po celé České republice, jsme nejsilnější co do nabídky aut koncernových i ostatních značek. Zaměřujeme se na jinou klientelu než například AAA Auto či Auto Esa. Snažíme se trh kultivovat. Neříkám, že pro nás nejsou konkurencí, my ale míříme jinam, proto máme pro vozy v naší nabídce velmi vysoké standardy. Škoda Plus také částečně funguje i jako podpora prodeje nových vozů, kdy zájemcům o nový vůz značky Škoda nabízíme možnost výkupu stávajícího vozu.

Přece jen ale cílíte na sto tisíc prodaných ojetin, tedy na dvojnásobek současného odbytu. Předpokládám tedy, že abyste naplnili cíl, budete se muset více zaměřovat na starší vozy v horším stavu, a tím si i více konkurovat se zmíněnými obchodníky.

V tuto chvíli máme jako prioritu vozy do pěti let. Vše je otázka poptávky a nabídky. Jakmile trh začne poptávat starší ojetiny, dokáži si představit, že se i nám zvýší prodeje starších vozů, samozřejmě při zachování standardů, ze kterých nebudeme chtít ustoupit.

Kolik činily veškeré dosavadní investice Škody Auto do programu Škoda Plus od vzniku v roce 2008? Do čeho investujete nyní a v jakém objemu?

Velká část investic byla realizována na straně dealerů v rámci zkvalitnění a rozvoje prodejních míst. Dlouhodobě investujeme do vzdělávání personálu u našich obchodních partnerů a značná část investic šla do marketingových kampaní. Zpočátku jsme se soustředili na zlepšení povědomí o značce. Následovaly kampaně na konkrétní modely, specifické motory. Například když končil naftový motor v modelu Scala.

V létě jsme marketingově silně podporovali výkup ojetých vozů. Rozložení investic se čím dál více přesouvá do online prostoru. Plánujeme v investicích pokračovat, a to i s ohledem na další elektrifikaci vozového parku. Celkem Škoda do elektromobility v příštích pěti letech investuje 5,6 miliardy eur (téměř 138 miliard korun – pozn. red.).