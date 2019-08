Demonstrace v Hongkongu na vlastní oči | E15.cz

Protestujícím se zatím podařilo donutit šéfku hongkongské samosprávy Carrie Lam stáhnout z legislativního procesu Zákon o vydávání podezřelých. Další čtyři požadavky jsou však stále nesplněny. Jednoznačně převládají hesla požadující větší nezávislost Hongkongu na Číně a akcentování témat jako je svoboda nebo budoucnost. Protesty nepolevují a střety s policií se stávají koloritem všech větších demonstrací. Na poslední sobotní demonstraci byly dokonce poprvé taseny ostré zbraně. Dle záznamů se však do konfliktu s protestujícími dostala malá skupina policistů a hrozil jejich lynč. Dnešnímu protestu předchází mezigenerační průvod oblasti Kwan Tong. Hongkonžané cítí, že jsou ve své situaci osamocení a že je pro mnoho zemí diplomatickým problémem vyjádřit jim podporu. Jsou proto k cizincům i novinářům vstřícní a snaží se své postoje trpělivě vysvětlovat. Stejně se chovají i zasahující policisté. K cizincům i novinářům se chovají slušně a upozorňují je na rizika přítomnosti v místě střetů. Policisté ke koridoru dorazili pozdě, kdy už byly protestující rozděleni do dvou skupin. V Sham shui se drželi do 9 hodin, v Wong Tai sin probíhaly boje ještě po půlnoci. Protože jsou prázdniny, budou v Hongkongu menší i větší protesty minimálně do začátku semestru. pic.twitter.com/tiPvdsScVi — Michal Kaderka (@MichalKaderka) August 25, 2019 Všichni vědí, jak důležité je mít mínění světové veřejnosti na své straně. Na straně protestujících bylo sympatické rozdávání pitných vod, vlhkých ubrousků, roušek proti identifikaci, kapek do očí pro případ zásahu slzným plynem či nasazení uklízecích čet, které průběžně likvidovaly odpad. V blížícím se očekávání konfliktu s policií si účastníci protestu navlékají plynové masky a lyžařské či motorkářské brýle. Odpojují se rodiny a všichni, kteří se necítí dobře na utíkání před slzným a pepřovým plynem, hlukem nebo jim nevyhovuje zmatek. Vystavěné barikády však neměly před policií šanci a není zřejmé, proč se tolik protestující soustředili na tuto strategii, která je zcela neúčinná. Byli to dokonce demonstranti, kteří se posunuli po vyčkávání policie s barikádou blíže. A to dokonce dvakrát. Druhé střetnutí začalo poté, co protestující začali házet na policisty dýmovnice. Na mou výhradu, že iniciace útoků ze strany demonstrantů může být důvodem, proč by v mé zemi lidé přestali podporovat jejich myšlenku, odpověděl student financí Iam (23): „Jsem tu za sebe. Když se sejde milion lidí a jen jedno procento protestujících bude chtít jít do ostrého konfliktů s policií, je to tisíc lidí, a to už je nějaká síla. Já za ně ale neodpovídám a věřím, že i přes všechno mají tyto protesty cenu.“ Iam doufá, že se pokojnou cestou podaří dosáhnout splnění všech pěti požadavků. Bude se protestů účastnit, dokud to půjde. Čína ovšem potřebuje vyřešit problém Hongkongu do 1. října, kdy slaví sedmdesáté výročí vzniku Čínské lidové republiky. „Do zimních olympijských her v Pekingu v roce 2022 musí být na Hongkong zapomenuto,” říká polský programátor Oleg (32), který žije již pátým rokem v Šanghaji a o protestech se s kolegy baví. „O politice se bavit nechtějí, je to téma, o kterém se nediskutuje. Nechtějí se svěřit s tím, co si myslí.“