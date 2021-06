Smejkal: Arenberger se s MeSES rozešel, jako by byli kus hadru | E15.cz

Skupina zákonnost opatření neřešila a nenese za případnou nezákonnost odpovědnost, ta je na politicích. Pokud by ministr Adam Vojtěch požádal, tak by mu MeSES mohla znovu radit. Na hodnocení toho, jak dopadla epidemie a jak kdo přispěl nebo nepřispěl, bude třeba delší doba, třeba rok.

Arenbergera jsme několikrát podrželi, osobně se mě dotklo, jakým způsobem nás popravil, něco to o něm vypovídá, popisuje Smejkal. S Blatným nesouhlasil, ale spolupráce s ním byla férová a on by je nepodrazil na rozdíl od Arenbergera. V rozhovoru líčí, jak třeba Karel Havlíček otočil v otázce testování. Obecně mu vadí, že politici hlavně nechtějí lidem říkat nepříjemné věci, včetně těch z opozice. Volání po vrácení dětí do škol pro něj bylo bolestivé zklamání. Školy prý být vůbec zavřené nemusely, ale to by se musela vláda chovat jinak.

Podle Smejkala je alibismus říkat, že ministerstvo zdravotnictví muselo poslouchat MeSES, vždycky prý mělo možnost se obrátit na někoho jiného. Kde to žijeme, když je zvládnutí rozvolnění na dobrovolné skupině nadšenců, míní infektolog. MeSES nikdy zákonnost opatření neřešila, to už by prý bylo všechno na nich. Řešit to mělo ministerstvo. Pandemický zákon je podle Smejkala zjevně nedostatečný a měl by být novelizován. Právě v tom, že je špatně napsán, je chyba.

Někteří zastánci promořování, třeba docent Šmucler, opět říkají, že to bylo přehnané a že to byla chřipka, je tu snaha ospravedlnit se, tvrdí Smejkal. Připouští, že konec MeSES na ministerstvu zdravotnictví mohlo být něco jako vyřizování účtů. Zároveň už jsme podle něj v této fázi epidemie z nejhoršího venku. V září bude možná znovu třeba plošně testovat.

