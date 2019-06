Babiš by si měl sáhnout do svědomí, funkci ústavního soudce bych od Zemana nepřijal, říká Baxa | E15.cz

Soudce a bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa tvrdí, že Andrej Babiš nechápe svoji roli a že je za co demonstrovat. Nad důvody protestů by se měli zamyslet i další politici, nejenom Babiš. Josef Baxa teď vidí před justicí zatěžkávací zkoušky, jako je kauza Čapí hnízdo. Nelituje toho, že promluvil o tlaku, který na něj údajně vyvíjel prezident Zeman. Funkci ústavního soudce by od něj nikdy nepřijal. A i kvůli nezávislosti navrhuje, aby se změnilo vybírání soudců.