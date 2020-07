Banky jsou pořád rok dva za námi, říká šéf Twista Šmída | E15.cz

Když budu úplný outsider, proč bych si měla pořídit Twisto, když mám svou platební kartu, každý měsíc nabídku na spotřebitelský úvěr či kreditku?

Banky a finanční instituce dělají v regionu poměrně dobrou práci. Mají aplikace, digitální platby, kartu můžete mít v telefonu, v hodinkách. Přesto je řada služeb u banky, byť se jeví digitálně, v nějaké míře analogová. Musíte vytisknout papír, podepsat nebo jít na pobočku. Když půjdete na web Twista nebo si stáhnete aplikaci, během dvou tří minut vyplníte webový formulář, my vás schválíme třeba do 15 minut, dáme vám virtuální kartu, kterou si můžete nahrát do hodinek či do telefonu, a můžete začít platit ihned. U banky by to trvalo několik dní či týdnů.

To je jediný důvod?

Pořád mám pocit, že spousta finančních služeb je založena, ač to zní hrozně, na hlouposti klientů – že zapomenou. Když jsem studoval v Anglii, platil jsem každý měsíc penále okolo tisícovky na kreditce, že jsem šel do minusu. Banka mi vůbec nedala vědět, dává vědět, jen když jde o penále.

My jsme to celé otočili a řekli, že chceme být transparentní. Tedy klient pokaždé ví, kolik má, za co platí, jaké jsou poplatky. A vždy dáváme vědět dopředu, je to až obsese. Bankovní aplikace nebo on-line banking nejsou špatné, ale pořád rok dva za námi.

Menší digitální banky jsou na tom s rychlostí lépe?

Ano. Ale i tak asi dokážeme spoustu věcí dělat lépe, rychleji a v mobilní aplikaci. Banky se to snaží dohnat, ale tím, jak jsou to korporáty, nejsou pro ně tyhle „malinké věci“ byznys case. Na takových věcech banka nevydělá. My se snažíme spustit každý měsíc nějakou novou vychytávku, která pro klienta bude prospěšná, a nevidíme za tím hned nutnost monetizace a přínosu takového a takového profitu.

Vaši službu těžko vysvětlíte babičce, kdo je tedy typický zákazník?

Mladší člověk, v průměru 27letý, z většího města. Má bankovní účet, tam posílá výplatu, ale Twisto má často jako první kreditku nebo platební nástroj, který používá na denní bázi. Nakoupí v hypermarketu, na webu letenky, někde voucher. V průměru jde o 14 plateb měsíčně, tedy skoro dvojnásobek než u bank.

Na začátku Twisto nabízelo odloženou platbu, i proto se ptám na typického zákazníka. Dnes je vše ovlivněno koronavirem a jeho následky. Jak velkým rizikem mohou pro vás být nesplácené úvěry?

V půlce března jsme začali více sledovat, jak klienti platili, jak využívají měsíční limity, které u Twista mají.

To je jak?

Začínajícímu klientovi dáme okolo 10 tisíc korun. S tím může platit celý měsíc, my to za něj financujeme a na konci měsíce pošleme vyúčtování. On se rozhodne, zda zaplatí hned, později nebo ve splátkách. Viděli jsme, že klienti platili v menší frekvenci, ale větší částky. Nákupy typu 100 litrů vody, fazole, tuňák. Obecně se nakupovalo víc.

Zároveň jak byli lidé doma, starali se více o své účty, utráceli trochu méně. Paradoxně za poslední tři měsíce máme jednu z nejlepších risk metrik za historii Twista. Většina zákazníků zaplatila včas do data splatnosti, nějaká část si splatnost odložila. Ale míra odkládání splatnosti vlastně zůstala jako před pandemií.