Celoplošné placení obědů školákům může být bez analýzy kontraproduktivní, říká Ivana Tykač | E15.cz

Bezplatné obědy pro všechny školáky. S takovým návrhem přišli sociální demokraté před několika týdny. Zatímco u premiéra Andreje Babiše (ANO) našli podporu, opozice myšlenku kritizuje mimo jiné proto, že by stát proplácel obědy i dětem z rodin, které finanční pomoc nepotřebují. „Bez podrobné analýzy by mohlo být celoplošné placení obědů pro děti z našeho pohledu kontraproduktivní,“ říká Ivana Tykač, která se skrze svou charitativní organizaci Women for Women věnuje spolu se svým manželem, miliardářem Pavlem Tykačem, tématu obědů pro školáky dlouhodobě. Projekt obědů pro děti realizuje od roku 2013.

Shledáváte snahu poskytnout českým školákům obědy zdarma jako opodstatněnou?

Celospolečenská diskuze k tématu hladovějících dětí je určitě na místě, včetně snahy nalézt nějaké systémové řešení. Na tuto nutnost upozorňujeme již několik let.

Uznáváte argument, který vznesla například ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), že se proplácením obědů smyjí viditelné rozdíly mezi dětmi z bohatých a chudých rodin?

Ano. Toto nám každý rok potvrzují i dopady pomoci, které se u dětí velmi pozitivně projevují. Jde především o to, že děti zapojené do projektu již nejsou sociálně vyloučené, necítí se jiné a lépe se zapojují do kolektivu svých spolužáků. Dětem se zlepšuje školní docházka a u některých dochází i ke zlepšení prospěchu. Tyto poznatky předáváme minimálně dvakrát do roka jak ministerstvu práce a sociálních věcí, tak ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Jak velký je problém rodičů, kteří nemají dostatek finančních prostředků na obědy pro děti?

Oficiální čísla hovoří o tom, že je v Česku ohroženo chudobou až sto tisíc dětí. Nicméně naše organizace prováděla v roce 2015 velmi detailní průzkum. Závěry hovořily mimo jiné o tom, že v čele neúplných rodinných domácností s dětmi ekonomicky závislými na rodičích stojí ve valné většině žena. To je zhruba 255 tisíc případů.

Osmdesát tři procent samoživitelů přitom tvoří ženy. Dále asi 95 tisíc domácností tvořených jednorodičovskou rodinou s alespoň jedním dítětem ekonomicky závislým na rodičích patří do skupiny domácností ohrožených chudobou – to je téměř jedna třetina. Z toho vyplývá, že právě děti samoživitelek, které mají většinou menší příjem než samoživitelé se pohybují na hranici chudoby a s nimi i jejich děti. Jedná se o zhruba deset procent z celkového počtu dětí ve věku 6 -15 let.

Pokud by mělo opatření vejít v platnost, jak by mělo konkrétně vypadat?

Na základě našich zkušeností se domníváme, že školní oběd by mohl být dobrým nástrojem k zdravotní prevenci dětí, jejich vzdělávání a to i v rozšiřování jejich společenského rozhledu. Zavedení bezplatných obědů by mělo předcházet nastavení systému edukace dětí v oblastech, které jsme jmenovali. Myslíme si, že pak bude mít investice do „obědů zdarma“ přínos pro všechny děti.

Bez tohoto kroku se pomoc dostane k těm deseti procentům, které ji potřebují, avšak tím pokryjeme i těch devadesát procent, které obědy hradí. Bez podrobné analýzy, především dopadu zdravotní prevence na úspory v resortu zdravotnictví a komplexního řešení by mohlo být celoplošné placení obědů pro děti z našeho pohledu kontraproduktivní. Téma si musí vyřešit politici na své úrovni. Náš přínos je v rovině odborné a to ze všech úhlů pohledu.