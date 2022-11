Cenu za jednu F-35 jsme srazili pod 80 milionů dolarů, říká Gregory Day z Lockheed Martin | E15.cz

Jak se aktuálně vyvíjí poptávka vlád po F-35 a měla na ní významnější vliv i válka na Ukrajině?

Tento kalendářní rok dodáme celosvětově 148 až 153 bitevníků F-35 vládě Spojených států a partnerům zapojeným v programu. Příští dva roky bude poptávka podobná. Od roku 2025 dál by se měl objem výroby ustálit na 156 strojích ročně. Důležité pro mě je, že zákazníci chápou, jaké benefity s nákupem vzdušného systému F-35 získávají – především bezpečnost jejich vlastní země.

Kritici případného českého nákupu F-35 ale nezpochybňují schopnost strojů ovládat nebe. Mnohem spíše upozorňují na astronomické pořizovací a provozní náklady, které by se pravděpodobně pohybovaly ve vyšších desítkách miliard korun…

Díky tomu, že postupně stoupá objem naší výroby, dosahujeme nižších cen. Vezměte si náš poslední kontrakt, který jsme již kompletně dokončili s vládou USA. Cena za jeden kus F-35 byla nižší než cena letounu čtvrté generace (F-35 je pátou generací, pozn. red.).

Jak vysoká tedy cena byla?

Byla pod hranicí osmdesáti milionů dolarů (přes 1,9 miliardy korun) za jednu F-35.

Co z toho vyplývá pro Česko? Konečná cena nejen za pořízení letadel přece vyplývá z vyjednávání na úrovni vláda-vláda, nebo ne?

Z dosažení současné cenové úrovně benefitují všichni zákazníci. Neděláme rozdíly v tom, za kolik se prodají různým zákazníkům. Důležité je sražení nákladů na běžnou úroveň.

Dokážete tedy zrychlit výrobu, abyste uspokojili poptávku? Čekací lhůty na dodání prvních z nasmlouvaných strojů zpravidla činí několik let…

Náš současný limit je 156 zhotovených F-35 ročně. Zkoumáme možnosti zlepšení našeho dodavatelského řetězce tak, abychom dokázali naše kapacity navýšit.

Jak dlouho by tedy případně trvalo dodání 24 bitevníků F-35 České republice, pokud by vláda Petra Fialy (ODS) uzavřela kontrakt?

To zatím nedokážu říci, vše bude vyplývat z mezivládního kontraktu. Obecně ale platí, že zákazníkům dodáváme první F-35 čtyři roky po uzavření smlouvy. Letadla dostávají postupně, ne všechna naráz, přičemž první „várka“ typicky činí čtyři až deset strojů. Lhůty se odvíjejí od konkrétních specifikací strojů zákazníky.

Vaše společnost dříve uvedla, že by z případného nákupu F-35 mohly těžit i české firmy. Jak?

O tom se právě nyní s českou stranou bavíme. Česká vláda definuje oblasti, kde by ráda dosáhla průmyslové spolupráce. Díky tomu můžeme najít prostor pro spolupráci s českým průmyslem. Už jsme měli přes sto schůzek se zástupci více než šedesáti českých firem. Snažíme se pochopit, o co konkrétně má český průmysl zájem, jakým směrem chce jít a jak se to shoduje s nám představenými zájmy české vlády. Výsledkem, kterého se snažíme dosáhnout, je dlouhodobé strategické průmyslové partnerství. Plně věříme, že toho v tomto případě můžeme dosáhnout. Nepřicházíme a neříkáme, že tohle a tohle pro nás uděláte. Jde nám o to, aby se obě strany navzájem chápaly a vytvořily projekt, který je užitečný pro oba.

Špičková vojenská technika na Dnech NATO:

Video se připravuje ... • VIDEO Videohub

Je možné, že by se české firmy zapojily i do dodavatelského řetězce programu F-35?

Díváme se na možnosti spolupráce v programech výroby strojů C-1, F-16, F-35, případně v programu bezpilotních systémů. Možností spolupráce je ale více.

Na dodávkách čeho konkrétně by se tuzemské firmy mohly podílet v případě F-35? V jakých řádech by se případné zakázky mohly pohybovat?

Tak daleko zatím nejsme, nyní zkoumáme možnosti.

Důležitou součástí nákupu F-35 je následný provoz a údržba. Globální dodavatelské řetězce jsou od vypuknutí pandemie rozbité, na dodání řady komponent se čeká mnohem déle než dřív. Většinu F-35 provozují a budou provozovat Spojené státy. Můžete garantovat, že v okamžiku, kdy vznikne nedostatek některých dílů, tak nedostanou Spojené státy přednost v termínu dodání před jinými uživateli F-35, kteří by tak čekali déle?

F-35 je společný program, jehož součástí je i oddělení, které řeší způsob nakládání s díly dle aktuálních potřeb. To, jakou prioritu dostane dodávka konkrétního dílu, se odvíjí od potřeb dané vojenské mise, na čem se zrovna F-35 podílejí, nakolik kritická je daná operace v daném čase. A pak tu jsou základny pro F-35 po celém světě. Jsou navzájem propojené, což dává balanc celému systému a napomáhá k dlouhodobě efektivnímu a cenově dostupnému fungování.

Debata v Česku se víceméně zúžila na dilema, zda si ponechat od Švédska pronajaté stíhačky Jas-39 Gripen, nebo investovat do F-35. Co je váš hlavní argument pro F-35?

Zkušenosti stávajících zákazníků. Podívejte se třeba na Finsko. Udělalo si rozsáhlou technickou a cenovou analýzu a zjistilo, že skóre F-35 je absolutně nejvyšší, jak prohlásil vrchní velitel finského letectva. Švýcarsko veřejně uvedlo, že v F-35 obdrží nejlepší hodnotu za nejnižší náklady.

Lockheed Martin nevyrábí jen zde ve Fort Worth, kde se bavíme, ale i v Itálii nebo Japonsku. Pokud by si Česko F-35 pořídilo, kde by proběhla finální montáž?

To vyplyne z vyjednávání mezi českou a americkou vládou.

Gregory Day Zodpovídá za obchod s F-35 v Kanadě a severní a střední Evropě. Dříve zodpovídal za rozvoj obchodních vztahů výrobce v regionu severní Asie, prohluboval také vztahy například i s Belgií nebo Velkou Británií.