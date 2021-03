Přijde nejsilnější vlna majetkových změn za 30 let, říká šéf Kooperativy | E15.cz

Jakmile skončí dotování ze strany státu, zažije česká ekonomika zajímavé období. „Dojde k jedné z největších majetkových změn za posledních třicet let. Z pohledu pojišťoven se na to musíme připravit,“ říká generální ředitel pojišťovny Kooperativa a prezident České asociace pojišťoven Martin Diviš v rozhovoru o dopadu koronaviru, výnosech v době nízkých úrokových sazeb nebo o vztahu pojišťoven se státem.

Jak koronavirová krize zasáhla tuzemský trh s pojištěním?

Pojistný trh není v první linii toho, co se děje, takže sektor je stále velmi stabilní. První náraz nepocítil jako cestovní společnosti, turistický ruch, hotely nebo restaurace. Jsou samozřejmě konkrétní produkty jako cestovní pojištění, které kleslo o více než padesát procent, protože lidé nikam nejezdí. Trh jako celek ale nezaznamenal zásadní problém.

Očekávám nicméně dopad ve druhé polovině roku 2021 a později. Ekonomika je totiž nyní trochu dotovaná a uměle udržovaná, aby překonala těžké období. Ve chvíli, kdy pomoc ekonomice skončí, tak se ukáže v celé nahotě, co se skutečně děje.

Ve druhém pololetí letošního roku se očekává rozjezd bankrotů. Co to způsobí pojišťovnám?

Někteří podnikatelé nebudou moci udržet byznys a odejdou z trhu. Jsem však přesvědčený, že v české i světové ekonomice je dost peněz, a mnozí investoři právě na to čekají. Budou se proto měnit vlastníci firem, ale nedojde k tomu, že by zmizely z trhu, protože investoři jsou připravení investovat. Dojde ovšem k jedné z největších majetkových změn za posledních třicet let. Z pohledu pojišťoven se na to musíme připravit.

Bude to kvůli krachům?

Ano, někteří majitelé nebudou schopni fungovat dál.

Jak to dopadne na pojišťovny?

Na trh to nebude mít vliv, protože zrušit pojištění v krizi je holý nesmysl. Riziko, které může ohrozit občana nebo firmu, nezmizí.

Kryjete rizika pro případ krachu firmy?

Rizika spojená s pandemií nejsou krytá. Na ochranu proti politickým rozhodnutím žádné pojištění neexistuje.

Jaké jsou výsledky skupiny Kooperativa za minulý rok?

Skupina VIG je kótována na burze, a proto nemůžeme mluvit o konkrétních výsledcích dříve, než je zveřejní skupina. Nicméně rok 2020 nedopadl špatně, protože vliv pandemie jsme zásadně nepocítili. Naopak méně aut jezdilo a bouralo, což přispělo k lepším výsledkům. V pojištění a pojistné matematice však jeden rok, kdy byly menší škody, nemůže ovlivňovat sazby do budoucích let.

Nesnížíte tedy například ceny povinného ručení nebo havarijních pojistek?

Na základě jednoho roku se nedá měnit cena. A i když se trochu méně jezdilo, naopak jsme zaznamenali větší počet závažných škod.

Jak se bude vyvíjet cena povinného ručení?

Dokud se nevyrovná ceně v západních a sousedních zemích, tak bude mírně růst, přestože je v této oblasti extrémní konkurence. Je totiž naprosto jasné, že cena práce a zdraví a výplaty škod rostou ročně o osm až deset procent v posledních letech. A nárůst pojistného to zdaleka nekopíruje.

Mírně se jezdilo a bouralo, ale na druhou stranu bylo kvůli koronaviru více zemřelých, než je v běžném roce. Promítlo se to na zvýšeném vyplácení pojistek ze životního pojištění?

Má to samozřejmě dopad, ale v těch velkých číslech to není znatelné.

Výsledky tedy koronavirus nesrazil. Zasáhl vůbec nějak Kooperativu?

Ovlivnil fungování firem, které se muselo zásadně změnit ze dne na den u věcí, jež byly nepředstavitelné. A to, že musíme fungovat z domova, musíme obsloužit call centra, která vyřizují tisíce hovorů, nebo zajistit likvidaci, a to vše z domova, aniž by to klient pocítil. V létě 90 procent lidí pracovalo na home office a dosud jich většina takto funguje. Podnik ale naprosto v pohodě zajistil veškerý servis.

Další věc je, že řada podnikatelů má problémy a zavírají. Pojišťovny proto musejí hledat nové klienty, což znamená vyšší aktivitu obchodních zástupců, protože přijdou nové příležitosti.

Promítne se digitalizace nejen do práce z domova? Zjednoduší se procesy?

Projeví se to zvýšenými náklady do rychlejší digitalizace včetně investic do technologií, jež umožní likvidovat škodu přes telefon nebo udělat samotným klientem prohlídku aut, která jdou do pojištění, bez přítomnosti našeho technika. V konzervativním oboru, jako je pojišťovnictví, se tyto věci velice urychlily. Omezilo se cestování mezi regiony, protože se více využívají on-line konference – se všemi svými výhodami, ale i nevýhodami.

Jak velké byly investice do technologií u Kooperativy?

Jde o desítky až stovky milionů korun.

Zmínil jste dopad na cestovní ruch. Promítla se pandemie do pojištění cestovních kanceláří?

Nás se to přímo netýká, protože Kooperativa toto pojištění neposkytuje. Nicméně jako prezident asociace samozřejmě vím, že dopad na trh byl obrovský, protože v této chvíli pojišťovny velmi těžko shánějí zajištění pro tuto oblast. Nyní proto nemůže pojišťovna převzít podnikatelské riziko cestovní kanceláře.

Je třeba na trhu najít řešení se státem, který musí převzít nějakou část rizik. Existují různé možnosti, ať už je to pool, nebo garanční fond. Ve chvíli, kdy nepřijde stát a nepomůže cestovním kancelářím, tak se pojištění bude shánět velmi těžko.

Jedná asociace se státem?

Ano, s ministerstvem pro místní rozvoj.

Jaký je návrh řešení?

V této chvíli je to hodně na státu, abychom našli nějaký způsob. Bez jeho jasné pomoci ovšem mnoho cestovních kanceláří zkrachuje. Stát si to sice uvědomuje, ale zároveň uvádí, že už před krizí měly některé kanceláře problémy.