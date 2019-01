Další referendum o brexitu by přineslo rozvrat, tvrdí bývalý europoslanec Strejček | E15.cz

Bývalý europoslanec za ODS Ivo Strejček tvrdí, že Britové udělali v posledních dnech obrovskou chybu. Bruselu se prý podařilo vyslat silný signál, že opouštět společenství se nevyplácí. Nyní je podle něj Británie v těžké pozici, další referendum si ale prý nemůže dovolit, dle Strejčka by to dokončilo rozvrat země nejen na politické úrovni. Dojde země k tzv. „tvrdému brexitu“? Co to bude znamenat pro Česko a Čechy žijící ve Velké Británii? A v čem teď bude mít Brusel těžkou pozici? Podívejte se na rozhovor.