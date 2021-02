Facebook vs. média: Austrálie je cvičný rybníček, míní Polesný | E15.cz

Facebook vyhlásil válku australským médiím a odřízl je od své sítě. „Je to ojedinělá situace a je několik možností, jak to celé dopadne. Zřejmě teď bude poškozen jak Facebook, tak australská média," říká šéfredaktor technologického webu Živě.cz David Polesný.

Facebook zareagoval na návrh nového australského mediálního zákona, podle kterého by měl platit vydavatelům za sdílení odkazů na jejich články tak, že australská média nebudou moci na Facebooku nic publikovat a ani jiní uživatelé nemohou sdílet jejich články. Jak tento krok vypadá v praxi?

Na Facebooku teď nelze do příspěvku vložit odkaz na jakékoli australské médium. To platí globálně a můžete si to zkusit sami. Při vložení odkazu do příspěvku vyskočí hláška, že se jedná o odkaz na australské médium a odkaz proto nelze sdílet. Uživatelé Facebooku přímo v Austrálii pak nemohou sdílet jakékoli zpravodajské odkazy.

Samozřejmě se to týká i facebookových stránek, takže ani sami vydavatelé na svých facebookových profilech nemohou sdílet odkazy na své vlastní články. Facebook by jim totiž za to musel platit, což už samo o sobě poukazuje na absurditu takového zákona.

Lze předpovídat dopady, jaké bude mít reakce Facebooku dopady na sociální síť a mediální společnosti?

Je to ojedinělá situace a je několik možností, jak to celé dopadne. Zřejmě teď bude poškozen jak Facebook, tak australská média. Obě entity přijdou o návštěvnost, a tím i příjmy z inzerce. Odhaduji, že to zástupce médií namíchne a budou se snažit krok Facebooku právně napadnout jakožto zneužití monopolního postavení.

Takže to asi nakonec celé skončí u soudu. Ale jsou možné i jiné scénáře. Třeba dojde ke smíření a ukáže se, že sociální sítě a média spolu tvoří symbiózu, ze které těží navzájem a je dobré tuto rovnováhu zachovat.

Anebo se australští uživatelé naučí chodit na zpravodajská média přímo a odkazy si budou sdílet jen přes e-maily, takže se ukáže, že se média bez Facebooku obejdou. Zrovna to mi ale přijde velmi nepravděpodobné.

Také Evropská unie plánuje přinutit velké technologické korporace, jako je například Google nebo Facebook, aby platily mediálním domům za využívání zpravodajského obsahu. V jaké je tento plán fázi a jak se liší od australské legislativy?

V EU se podobná problematika řeší už delší dobu a největší rozruch vyvolalo schvalování autorskoprávní směrnice před dvěma lety, v rámci které se objevil i kontroverzní článek umožňující vymáhat poplatek za publikovaný odkaz. Zatím takové nařízení neplatí, každopádně je to ale trochu něco jiného než v Austrálii.

V Evropě se řeší spory hlavně o to, že se spolu s odkazem přebírá i název článku, titulní obrázek a případně i prvních pár slov z textu. Šíření samotného URL odkazu vydavatelům až tolik nevadí, poukazují však na to, že titulek článku a obrázek už jsou autorským dílem. A je fakt, že mnohým uživatelům sociálních sítí stačí jako příjem informace právě jen titulek článku, proto ten evropský náhled dává větší smysl.

Připravuje Facebook nějakou vlastní zpravodajskou platformu? Bylo by to pro něj v Austrálii řešením?

Facebook už u vlastní zpravodajské platformě uvažoval před mnoha lety. V Austrálii by to teď pro něj bylo řešením. Jenže tím by ještě daleko více popudil antimonopolní orgány. Myslím si proto, že se k tomu jen tak neodhodlá, alespoň ne v globálním měřítku. Ale Austrálie aktuálně slouží jako takový cvičný rybníček a když už zde Facebook přistoupil k tvrdé blokaci odkazů, možná zde vyzkouší i tu možnost, že by zprávy na své platformě vydával sám.

Jaký další vývoj tato válka mezi vydavateli a technologickými obry nabere?

Jde o peníze, o co jiného... Mediální domy teď často řeší úbytky stěžejních příjmů z tištěných médií, které jim adekvátně nekompenzují příjmy z digitální publikace. Přitom vidí, že na internetu stojí vedle velkého a bohatého Facebooku, po kterém se jejich články šíří. A tak přemýšlejí, jak z bohatství Facebooku něco získat.

Týká se to samozřejmě i Googlu, kde probíhají podobné spory. Facebook s Googlem jsou sice velké a bohaté firmy s enormním vlivem na internetu, jenže svými službami pomáhají mediální články šířit, a zvyšovat tak jejich návštěvnost, tedy i inzertní výnosy.

Nemyslí si proto, že by za odkazování měly ještě něco platit. Je to historicky úplně nová situace daná digitalizací a vývojem samotného internetu. Myslím si, že potrvá ještě mnoho let, než se najde nějaký vyvážený kompromis, v rámci kterého budou spokojeny všechny strany. Ale pokusy, jaké teď probíhají v Austrálii, ho pomohou najít.

