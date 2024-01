Chorvatsko jste si tedy pro investici nevybral náhodou? Máte k tomu místu dlouhodobý vztah?

Jezdil jsem do Chorvatska už od osmdesátých let. V místě mezi Rijekou a Opatijí jsem také poprvé uviděl moře, stejně jako řada dalších Čechů. Toto území jsem si velice oblíbil a našel jsem tam i řadu přátel. Nejlepším z nich je můj kamarád Borjan, který teď pracuje v mé firmě.

Jako první jsem tam postavil malé nákupní centrum s nájemci Spar, drogerie Bipa, Home a kavárnou, včetně jeslí ve druhém patře. Na tom projektu jsem se naučil stavět v zahraničí a poznal jsem i lokální legislativu. To mi pak hodně pomohlo při stavbě hotelového komplexu Hilton Rijeka Costabella, který jsme otevřeli v roce 2021.

Jak jste se dostal k pozemkům pro hotel?

Po válce v Jugoslávii získal chorvatský stát pozemek, na kterém dnes stojí hotel, od ministerstva vnitra. Ten byl následně převeden na město Rijeka. Proběhlo několik pokusů jej revitalizovat, ale vše skončilo neúspěšně. Mně se podařilo toto území ve veřejné soutěži koupit. Musím přiznat, že jsem byl mile překvapen přístupem místních úřadů, které se snažily, aby se investice uskutečnila. Změnili územní plán a vydali veškerá potřebná povolení k výstavbě hotelu. Zbytečně mi neházely klacky pod nohy.

To byl váš dosud největší projekt?

Ano, navíc stavět v Chorvatsku není úplně jednoduché. V roce 2015 jsem získal stavební povolení. Složité bylo také získat financování pro hotel v zahraničí. Přestože jsem v developerském odvětví přes třicet let, tak mi v Čechách nikdo nechtěl půjčit na projekt v Chorvatsku. Všichni říkali, abych nejprve postavil první hotel v České republice a ukázal hospodářské výsledky, a poté mi půjčí na další. Naštěstí se vše v dobré obrátilo a hotel se i přes všechny překážky otevřel.

Do výstavby tvrdě zasáhl i covid. Jsem vděčný svým zaměstnancům, že tuto dobu ustáli a hotel dnes stojí. Každý, kdo v tu dobu stavěl, a zvláště v zahraničí, mi jistě dá za pravdu.

Nakonec se vám financování podařilo zajistit, domluvil jste se s J&T Bankou.

Ano, ti jediní do toho se mnou šli. Za to jim budu navždy vděčný.

Jak se vám vlastně povedlo spojit s Hiltonem?

Při svém povolání hodně cestuji a spím v mnoha hotelích světa. V Dubaji jsem se setkal s českým ředitelem hotelu Hilton. Tam asi vznikla první myšlenka na spolupráci s tímto řetězcem. Uvažovali jsme i o hotelových řetězcích Hard Rock Hotel, Accor a Marriott. Nakonec jsme se dohodli s Hiltonem a myslím, že to byla dobrá volba.

Rijeku jsme v podstatě dali na turistickou mapu Evropy a na základě našich úspěchů přicházejí do oblasti i další světové hotelové řetězce.

Proč jste věřil tomu, že se tam taková kategorie hotelu uživí?

Myslím, že hotel má výbornou polohu. Je umístněn zhruba 500 kilometrů od velkých měst, jako příklad můžu uvést Vídeň, Mnichov, Miláno a Budapešť. Pro obyvatele těchto měst je to jedna z nejbližších lokalit u moře. Krása chorvatského pobřeží a čistota moře je známá v celé Evropě. Díky takovým hotelům začínají objevovat tuto oblast i mimoevropští cestovatelé.

Nikdo nám zprvu nevěřil. Dokonce nám někteří doporučovali, abychom na zimu zavřeli. Ještě že jsme je neposlechli a jsme jeden z mála hotelů, které jsou v této oblasti otevřené celoročně. Těžíme z toho, protože k nám začali jezdit mimo sezónu sami Chorvaté. Za loňský rok jsme měli průměrnou 67procentní roční obsazenost.

Hilton Rijeka Costabella Luxusní resort mezi Rijekou a Opatijí disponuje jednou z nejnovějších a nejkrásnějších pláží v Chorvatsku. Tato pláž je navíc pouze pro hotelové hosty, což je v Evropě unikát. Ubytovací plocha je rozdělena do 132 pokojů a 62 apartmánů ve vilách, od dvou až po čtyřpokojové mezonety, každý se svou koupelnou a velkou terasou. Všechny pokoje mají výhled na moře. Místní speciality lze ochutnat v pěti restauracích a šesti barech uvnitř i vně hotelu, kdy si host může vybrat od rybí až po Michelinskou restauraci Nebo s úchvatným výhledem na moře. Ubytovací, stravovací a wellness zařízení doplňuje venkovní infinity bazén, dětské bazény, venkovní restaurace a podzemní garáže. O děti může být postaráno v dětském koutku s možností hlídání. Jsou vítáni také domácí mazlíčci, pro které je vyhrazeno patro v hotelu a některé hotelové vily.

Z jakých důvodů tam vlastně hosté mimo sezónu jezdí?

Pouhých pět kilometrů daleko se rozprostírá nádherné město Opatija, které se pyšní lázeňskou historií od počátku 19. století. Tato oblast byla známá léčbou dýchacího ústrojí, za Rakouska-Uherska ji objevovali už i Češi. Odtud vede kolonáda podél moře až k hotelu Hilton Rijeka Costabella.

Na tuto tradici navázal třípodlažní Eforea Spa & Health Club v našem hotelu, který nabízí hostům saunový svět, Kneippové chodníky, obrovské whirpooly, relaxační místnosti s vyhřívanými lavicemi a jógové studio.

Máte s hotelem ještě další plány?

Plánujeme rozšíření Hiltonu Rijeka Costabella o další kapacity, privátní apartmány a kongresový sál pro tisíc lidí. Jsem povoláním stavař a na každou investici se dívám jak pohledem stavaře, tak očima koncového zákazníka.

Ve druhé etapě tohoto projektu se chci soustředit na velké kongresové centrum s hotelem. Kongresové sály plánujeme kvůli poptávce ze strany místních a zahraničních firem, které po covidu opět začaly cestovat a chtějí mít zasedání i mimo své kanceláře.

Součástí bude i apartmánové bydlení. Ke koupi budou k dispozici apartmány v různých velikostech, aby si každý zákazník mohl vybrat. Všechny budou mít opět výhled na moře a budou součástí hotelu, který se postará o veškeré pohodlí svých budoucích majitelů.

V Česku se zejména po novoročním projevu prezidenta Pavla vede živá debata o přijetí eura. Chorvatsko společnou evropskou měnu přijalo před rokem. Jaké s ní má zkušenosti? Pomohlo mu euro?

Pomohlo. A nejen co se týče turismu, ale všeho. Neřekl bych, že se kvůli tomu podstatně zdražovalo. Spíš to má psychologický dopad. Také velmi pomohlo, že se Chorvatsko stalo součástí Schengenského prostoru. Myslím si, že Chorvatsko, Slovensko a Česká republika jsou malé ekonomiky. Jednotná měna jim lépe prospívá.

Přece jen je Chorvatsko stejně jako Česko stále chudší stát Evropské unie, který roste z nižšího základu a kde lze při krizích očekávat vyšší inflaci než na Západě. Zároveň Chorvaté už nemůžou zvyšovat úrokové sazby, jak se jim zlíbí, nebo posilovat či oslabovat měnu tak, aby pomohli domácí ekonomice. Není to pro ten stát škoda?

Vezměte si Itálii. Italové vždycky jednou za několik let devalvovali svou měnu - liru a ničemu to neprospělo. Jen to udržovalo stát na hliněných nohou. Teď mají euro a získali stabilitu.

V Teplicích plánujete také postavit hotel, který by měl provozovat Hilton. Měl stát podle původních plánů už loni, ale zatím se ještě nezačalo stavět. Jak to s projektem vypadá?

Do příprav zasáhl covid a tento projekt stále připravujeme. Díky náročné administrativě a všem lhůtám nám nezbývá nic jiného než čekat. Dvanáctipodlažní komplex s nápaditým proskleným moderním designem poskytne vysokou úroveň služeb. V hotelu bude kongresový sál a profesionální lázeňské procedury. Kromě ubytovacích kapacit situovaných do horních pater nabídne hotel gastronomii vysoké úrovně, pivnici, kavárny, wellness s dětským světem, fitness a obchody.

V podstatě bychom rádi zkopírovali stejnou nabídku služeb, která se nachází v Chorvatsku. Jen s tím rozdílem, že bychom v Teplicích rádi využili léčebnou sílu místních termálních pramenů.

Další výhodou je, že věrnostní klub Hilton Honors využívá 167 milionů členů, kteří jezdí po celém světě a vyhledávají výhradně hotely tohoto řetězce. To by mohlo v budoucnu obohatit turismus v Teplicích i v širokém okolí.

Jaroslav Třešňák Absolvent Střední průmyslové školy stavební (obor dopravní) v Děčíně. První profesní zkušenosti získal ve společnosti Silnice Teplice, Vojenské stavby a Vodní stavby. Podílel se na výstavbě pražského metra či na realizaci Strahovského tunelu První dům v Teplicích postavil už před revolucí v roce 1987, dnes jich ve městě a jeho nejbližším okolí vlastní desítky. Vedle realit začal v 90. letech podnikat i s automobily a jejich pronájmem. Postupně začal také skupovat množství pozemků, na nichž začal stavět nákupní centra a supermarkety. V roce 2011 založil společnost JTH Holding, která dnes zastřešuje desítky dceřiných společností. Staví rezidenční, hotelové i komerční projekty v Česku, na Slovenska a v Chorvatsku.

Kromě hotelů stavíte i byty, a to v Teplicích, Olomouci nebo Českých Budějovicích. Který projekt je teď pro vás nejvýznamnější?

Určitě jsou pro nás důležité všechny tři výstavby rezidenčních projektů. Všechny jsou značného rozsahu, protože v Teplicích stavíme 197 bytů, v Českých Budějovicích 211 bytů a v Olomouci 268 bytů. Nabízíme také byty v různých velikostech od 1+kk až po 4+kk.

V Teplicích jsme před dokončením. Potenciální kupci se mohou přijít podívat na vzorové byty. Všechny naše byty stavíme ve vyšším standardu a za velice zajímavé ceny. Je to krásné bydlení s výhledem v lázeňském městě s veškerou městskou infrastrukturou. Přitom jste po dálnici za necelou hodinu v centru Prahy.