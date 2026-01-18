Robot Škody Auto dostane mozek od Googlu. Řidiči poradí, co dělat i se zadřeným motorem
- Škoda Auto spojila síly s Googlem.
- Jeho umělá inteligence vybaví digitální hlasovou asistentku automobilky, která radí řidičům v nepříjemných situacích.
- Novinku chce česká automobilka nasadit ještě letos.
Jedním z nejčastěji používaných termínů v automobilovém průmyslu se v posledních letech staly takzvané softwarem definované vozy. Tedy ty moderní, jejichž funkce lze aktualizovat na dálku a které se umějí maximálně přizpůsobit individuálním preferencím jednotlivých řidičů. Ve spletitém výrobním řetězci, z jehož konce sjíždí nové automobily, tak čím dál více posilují svůj nemalý vliv ryze technologické společnosti, pro které je každodenní práce například s umělou inteligencí nezbytným základem, nikoliv povinným dodatečným úkolem jako pro většinu automobilek.
Zástupci obou světů se proto v posledních letech spojují, případně prohlubují partnerství. To je případ i Škody Auto a Googlu. „Rozšiřujeme naši spolupráci,“ prozradila v rozhovoru pro e15 Chloe Wong, business owner škodovácké mobilní aplikace MyŠkoda. Úkolem rodačky z Hongkongu je nacházet taková zákazníky poptávaná vylepšení aplikací, která zároveň přinesou automobilce adekvátní návratnost investic. Takový upgrade má přinést právě americký gigant.
Škoda Auto a umělá inteligence za volantem
„Představte si, že se vám na displeji za volantem rozsvítí červená kontrolka motoru nebo třeba tlaku v pneumatikách. Řidič často nerozumí, co daná kontrolka značí, ostatně jich je mnoho různých. Takže volá do servisu a nedokonale popisuje, jak kontrolka vypadá. Technik ne vždy pochopí, co se snaží řidič popsat, takže mu řekne, ať auto prostě přiveze na kontrolu. Tohle chceme vyřešit prostřednictvím umělé inteligence Googlu,“ říká Wong.
K řidičům moderních škodovek už promlouvá digitální hlasová asistentka Laura, jež využívá jazykový model ChatGPT od americké společnosti OpenAI. Funkci, která je u soudobých vozů běžným standardem napříč značkami, předloni představil předseda představenstva Škody Klaus Zellmer ve videu. Tehdy se Laury zeptal, pro jaké ingredience má zajet, aby mohla jeho manželka uvařit špagety. Umělá inteligence od Googlu má Lauřiny schopnosti ještě v letošním roce dále posunout.
Škoda v současnosti pracuje na rozsáhlé databázi potenciálních otázek, které by řidiči mohli vznášet v reakci na rozsvícené kontrolky na displeji. Srozumitelné odpovědi, které jim dá hlasová asistentka Laura, mají vycházet z podrobných manuálů, v nichž se ne každý řidič snadno a rychle orientuje. Finanční parametry spolupráce Škoda ani Google nezveřejňují.
„Pro společnosti, jako je Google, se automobilky stávají přímým kanálem k uživateli v produktu, kde lidé tráví podstatnou část času. Integrace operačních systémů, hlasových asistentů, mapových služeb a dalších aplikací přímo do vozů znamená dlouhodobý a opakovaný kontakt se zákazníkem, který je často cennější než jednorázové použití na mobilním telefonu. Každý prodaný vůz s předinstalovaným softwarem je zároveň potenciálním zdrojem dat a budoucích příjmů z digitálních služeb,“ domnívá se analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek.
Automobilky jsou atraktivním zákazníkem i proto, že jediný kontrakt s velkým výrobcem může znamenat nasazení technologie až do milionů vozů ročně, což je objem, kterému může konkurovat jen málo jiných segmentů. Přílišná závislost však může být pro automobilky nebezpečná.
„V extrémním případě se mohou dostat do pozice pouhého dodavatele hardwaru, zatímco zákazník nejvíce ocení inteligenci a uživatelské rozhraní od technologického gigantu. Kontrola operačního systému a funkcionalit viditelných pro zákazníka je zásadní. Automobilky si zároveň uvědomují, že vlastní vývoj a údržba softwarových produktů jsou extrémně riskantní a nákladné,“ upozorňuje expert EY Petr Knap.
A připomíná i další rizika, jakými jsou ztráta přímého vztahu se zákazníkem, uzamčení u jednoho dodavatele, omezený přístup ke generovaným datům, bezpečnostní i geopolitická rizika, ochrana citlivých dat.
Auta, co nejen řídí, ale i čtou emoce
Naposledy se lídři inovací pochlubili pokrokem na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas. Například americká Nvidia už nechce jen zásobovat automobilky svými nejlepšími čipy, auta hodlá sama vyrábět. Robotaxi, které se řídí doslova samo, plánuje dostat do běžného provozu v příštím roce. Vlastní robotaxi rozvíjí také Tesla, Waymo, Baidu nebo trio spolupracujících společností Lucid, Nuro a Uber.
Automobily blízké budoucnosti mají nejen řídit, ale také číst, a to v emocích posádky. „Jsou ospalí? Nesedí správně? Jedí, telefonují? Jsou naštvaní? Ať už si vzpomenete na cokoliv, dokážeme zjistit, jak to v kabině odhalit,“ pochlubil se na veletrhu Brian Brackenbury, ředitel společnosti Gentex. Ta dodává automobilkám technologii na sledování stavu nejen řidiče.