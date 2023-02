E-shopy i dopravci panikaří. Propouští lidi, říká šéf Liftaga | e15.cz

Buďte na E15 E-commerce Summitu 2023. Rezervujte si vstupenky >>>

Česká e-commerce se loni poprvé v historii propadla. „Otočila“ 197 miliard korun, předloni přitom utržila 223 miliard. Nezačíná trh panikařit?

Velcí hráči - e-shopy a logistické firmy - potřebují vydělávat tolik, co dosud. Takže škrtají náklady. Částečně to chápu. Dochází ale k tomu, že kromě lidí, kteří byli odejiti, mnohdy končí sami od sebe i klíčoví talenti. Ti, kteří drželi i velké firmy. Obávám se, že si tímto česká e-commerce sama krizi prohlubuje. Lidi, kteří ji budovali, odcházejí a budou odcházet.

Brzy také nastane konsolidace trhu nízkonákladové osobní dopravy. Pandemie trh nevyčistila kvůli řadě plošných podpor státu. Bude záležet, jak k současné situaci přistoupí firmy jako Uber či Bolt. Jestli ji uchopí jako příležitost, nebo budou muset začít tlačit na ziskovost, a tím pádem ještě zcela nepřeberou trh tradičních taxi služeb. Vůbec největší tlak na ziskovost jistě pociťují platformy pro doručování jídla jako Dámejídlo či Wolt. Bude pro ně složité dosahovat zajímavých výdělků pro řidiče.

Jak se podle vás situaci přizpůsobí největší e-shopy typu Alza či Mall?

U největších hráčů pozorujeme, že oproti minulosti lze mnohem hůře předpovídat vývoj poptávky. Kvůli vysoké inflaci nikdo neví, na jak dlouho bude utlumena poptávka. Když se neví, kolik objednávek od zákazníků přijde, těžko se dimenzují fixní náklady jako sklady, investiční projekty nebo kapacity dodavatelů včetně dopravců. E-commerce loni zpomalila a byť jsem optimista, v letošním roce bych návrat k předcovidovým meziročním růstům ještě nečekal.

Proč?

To je problém českého trhu. Každý se bije do prsou, realita je ale náročnější.

V jakém měřítku dochází k propouštění?

Rozhodně ve větším, než se oznamuje. Pro image firem, které na burze nejsou, je propouštění čistě negativní zprávou. Často proklamují, že budou hlídat každou korunu, ve skutečnosti propouštějí stovky lidí. Důsledkem je i to, že i větší hráči zastavují inovační projekty, a to ve velkém množství.

Liftago nepropouští, neruší projekty?

Naštěstí fungujeme se silnými partnery a inovační projekty, které s nimi realizujeme, mají kromě prozákaznické hodnoty i efekt úsporný. Chci, aby bylo Liftago dál v jádru technologickou firmou a většina pracovníků byla produktově nebo technicky orientovaná. Navíc jsme takový malý odolný šváb, který postupně přežívá krizi za krizí. Tým - třeba datový - posilujeme, byť jen o jednotky lidí. Teď na trhu jsou.

Pro trh jsme ale příliš nečitelní. V logistice umíme nabídnout rychlejší a zároveň levnější dopravu. Akorát to blbě vysvětlujeme. Trh přitom teď hledá levnější řešení. Mluvíme o inovacích, ale ne o tom, že inovace v našem pojetí znamenají zlevnění. Vždy jsem byl háklivý na to, co je nejlevnější - byl jsem naivní, když jsem si myslel, že jde o prozákaznickost, rychlost, přesnost. Nakonec je to ale vždy cena, co trh dobyje a prozákaznickost je jen něco navíc. Doba se změnila, pojďme jí dát, co chce.

Čili?

Budeme více komunikovat jednotkovou cenu. Třeba že za cenu standardního balíku nebo i levněji dokážeme doručovat ještě v den objednání. To je gamechanger, protože trh teď zdražuje. My paradoxně zlevňujeme.

Není to protimluv, když roky říkáte, že je Liftago prořidičské? Jak chcete udržet balanc mezi rozumným výdělkem pro řidiče a nižší cenou pro zákazníka v době, kdy jdou ceny nahoru?

Liftago bylo vždy prořidičské. Proto nabízíme nízkou cenu jen tehdy, kdy je to i z hlediska výdělků řidičů efektivní. V osobní taxislužbě nejnižší ceny nabízet naplánujeme. Byly by dnes na úkor řidiče. Jiné je to v přepravě zásilek, tam hraje efektivita větší roli. Hrubé výdělky se v naší síti pohybují mezi 300 a 700 korunami za hodinu online dle typu řidiče a hodin, kdy jezdí nebo typů zakázek, které dokáže kombinovat. Na trhu ale dochází ke korekci u byznysů, které byly zaměřeny na rychlý růst. Najednou je zřejmé, že ty dopravy zdarma nebyly.

Například?

Dovoz obědu k zákazníkovi domů za cenu do třiceti korun, či dokonce zdarma. Náklad dopravy vždy dotuje restaurace z ceny jídla a mnohdy i platforma samotná. Pokud reálný náklad dopravy je přes stovku a vezete jídlo za 250 korun, pak se těžko hledá profitabilita a příliš mnoho horkých jídel naráz nerozvezete, abyste to nahnal na efektivitě. Proto teď podle mě dochází ke korekci. Děje se to v českých městech i v zahraničí.

Jak jste tedy loni hospodařili?

Suma jízdného v Liftagu - nepřesně řečeno obrat - dosáhla ke čtyřem stům milionům korunám. Naše služby jsou druhý rok ziskové, loni v řádu jednotek milionů. Všechno rovnou investujeme. Jedině tak v dohledné době zhodnotíme firmu, aby ospravedlnila historické investice. Nebudujeme malou lokální firmičku, která bude přinášet pár milionů ročně, chceme pomoci celému trhu fungovat efektivněji a přepravní kapacitu sdílet.

Kdy se může trend obrátit a e-commerce znovu růst?

Myslím, že se bude výkon odvíjet od inflačních očekávání zákazníků. Takže bych rád řekl, že v průběhu roku začne inflace zpomalovat. Tehdy budeme moci očekávat dno. Čím víc budeme očekávat horší situaci a škrtat investiční projekty, tím horší situace bude. Raději budu optimistou.

Když zmiňujete inflaci, jak před ní chráníte osobní investice?

Nejvíce si nadávám a trhám vlasy za to, že jsem daleko dříve neodhalil kouzlo složeného úročení. Pravidelně investovat nějakou částku bez ohledu na to, co se zrovna děje. Používám Degiro na nákup akcií a Fondee na nákup portfolia ETF. A pak mám Liftago. To je můj nejagresivnější růstový titul. Teď vážně - velmi vděčný jsem za web fool.com, má řadu zajímavých doporučení. Oblíbená jsou například CrowdStrike, Shopify či Amazon. Ten je v obrovské slevě. Čekám, že se v příštích letech stane globálním dopravcem a vrátí se mu investice do dopravních kapacit, které dnes používá pro sebe.

Dotkly se už americké trhy dna, nebo se pod to nedávné ještě ponoří?

Sleduju hlavně jádrovou inflaci a nezaměstnanost. Nejsem profík, nesnažím se načasovat trh, lovit dno. Co bych ale do budoucna dělal, je tvorba hotovostní rezervy, abych mohl koupit oblíbené tituly ve slevě.

Přijdou do Liftaga noví investoři? Zvažují někteří stávající odchod?

Momentálně není třeba získávat externí financování. Přežili jsme interní krize ve firmě, krizi na trhu, stávky taxikářů, cenové a legislativní války, pandemii i dopady války na Ukrajině. Máme výhodu, že firmu už nic moc nerozhází. Byli jsme s akcionáři zvyklí, že vždycky, když něco přišlo, tak jsme to kousli a vydrželi a krizí se proinvestovali, jako teď desítky milionů korun do Liftago.network (sdílená přepravní síť, kterou využívají nejvýznamnější hráči e-commerce a zásilkové přepravy Alza.cz, Mall.cz, Datart nebo DPD - pozn. red.).

Jaká je tedy cílová pozice Liftaga? Kdy si řeknete: Tak, a teď hlavně neztrácet?

Úspěšné české e-commerce firmy generují stamiliony zisku a víc. Já rozhodně nemám menší ambice. Otázka je, kolik let to zabere s ohledem na situaci na trhu.

Váš byznys jistě ovlivní nástup elektromobility. Zatímco cena benzinu a nafty se pohybuje v relativně ustáleném rozmezí, rozdíly v cenách dobíjení elektromobilů jsou zásadní. Počítáte s tím?

Děláme softwarovou firmu. Celý náš byznys je motivován navyšováním výnosů na jeden přepravní prostředek na hodinu on-line. Budeme-li úspěšní, řidiči si budou kupovat takový hardware, který trh vyžaduje. Vždy musí být klient, který palivo - jakékoliv - zaplatí. Budou-li zprvu pořizovací a provozní náklady elektromobilů vyšší o desítky procent oproti běžnýcm autům, nevěřím, že budou zákazníci v segmentu doručování ochotni platit tak vysoké příplatky. Naopak v segmentu osobní dopravy jsou i klienti, kteří si za ekologičtější dopravu připlatí. V síti už máme ke stovce hybridních a ryze elektrických aut, například Tesly a Toyoty. Patří řidičům.

Váš odvěký rival Uber vyhrál tendr Letiště Praha, bude jediným oficiálním poskytovatelem taxi. Proč jste se o prestižní zakázku neucházeli?

Protože to není rentabilní byznys, ať už by vyhrál kdokoliv. Tendr byl totiž napsán tak, že letiště bude inkasovat od výherce peníze za průtok pasažérů letištěm, nikoliv za pasažéry, kteří nasednou do aut. To je hodně riskantní byznys v dnešní době. Pokud to je ze strany Uberu marketingová investice, pak to chápu. Domnívám se ale, že bude Uber dopravu stejně realizovat skrze klasické taxislužby, které už na letišti předtím fungovaly. Takže největší „stávkaři“ proti Uberu za něj budou nově jezdit na letiště. Nechme se ale překvapit.

Jaký si dáváte osobní a pracovní cíl pro tento rok?

Splývají. Chci decentralizovat vedení firmy. Za poslední tři roky jsem se toho hodně naučil. Je pro mě velká úleva vidět, jak rostou klíčoví lidé ve vedení firmy. Personifikovat inovace do jedné osoby není dobře. Byl to můj původní styl. Myslel jsem si, že jen takhle firmu posunu rychle dále. Upřímně řečeno jsem mizerný manažer. Ale pracuji na tom, abych byl lepší lídr. Ten, který plodí další lídry.