Footshop míří k miliardovému obratu. Plánuje expanzi v Bulharsku a v Německu | E15.cz

Co si slibujete od nového loga? Dosud jste měli v logu motiv tenisky, nyní je jednodušší a poměrně originálně se v něm pracuje se změtí čar. Autoři ze studia Najbrt to vysvětlují odkazem na kořeny značky v kultuře graffiti, rapu.

To logo vyjadřuje naše platformní přemýšlení. Je to velmi otevřený systém, který zve umělce ke spolupráci s námi. I formou zásahu do našeho loga. Věřím, že vyjadřuje odvahu firmy pouštět se i do kontroverzních témat a stát si za svým názorem. A v neposlední řadě na míru vytvořený font s celou abecedou ukazuje dospívání firmy.

Jistým milníkem pro vaši značku mohla být exkluzivní spolupráce se značkou Adidas a model, který jste vyvinuli ve spolupráci s touto firmou. Počítáte s obdobnými spolupracemi i s dalšími značkami?

Rozhodně. Momentálně pracujeme s americkou značkou, kterou zatím nemůžu jmenovat, na celé kolekci oblečení i tenisek. A další domlouváme. Tvořit a upravovat je pro nás stejně důležité jako prodávat.

Jak dopadne pro Footshop rok 2019 účetně? Jak se vás dotkla nebo ještě dotkne koronavirová krize?

Tento rok plánujeme i s chystanou akvizicí, o níž nyní více nemohu mluvit, přesáhnout konsolidované tržby ve výši jedné miliardy korun. Měl by to být zhruba 35procentní meziroční nárůst.

Koronavirová krize se samozřejmě do jisté míry dotkla i nás. Přesunuli jsme naše aktivity ještě víc do online světa, museli jsme bojovat se zavřenými obchody a neobešli jsme se ani bez rušení některých pozic.

Působíte mimo Česko také v zahraničí. Plánujete se rozšiřovat tam?

V současnosti máme pět prodejen ve čtyřech zemích. Dvě v Praze a po jedné v Bratislavě, Budapešti a Bukurešti. Na jaře 2021 plánujeme otevřít další v Bulharsku, v Sofii. Uvažujeme také o otevření obchodu v Německu.

Vybrali jste přes 100 milionů korun od investičních fondů Enern a CrowdBerry, do čeho ty peníze šly?

Postavili jsme za to kvalitní IT tým, otevřeli zmíněné kamenné obchody v zahraničí. Ty zdroje pomohly také v akvizici, která, jak jsem uvedl, je před dokončením. A máme i další plány. Pracujeme na vlastním digitálním projektu s názvem FlexDog. Půjde o samostatnou dceřinou firmu a značku s vlastním týmem a byznys modelem. Bude to globální digitální služba na vyhledávání nejzajímavějších kusů tenisek. Víc zatím neprozradíme.