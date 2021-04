Freshlabels jdou na západ. Na expanzi chceme získat 40 milionů, tvrdí zakladatelé | E15.cz

Chystáte se expandovat v západní Evropě. Kam přesně míříte?

V roce 2019 jsme spustili anglickou mutaci webu, to znamená že od té doby posíláme produkty po celé Evropě. Nejvýraznějšími trhy se nám ukázaly být především Německo, Francie, Belgie a Velká Británie. Teď jsme se ale zaměřili především na Německo, kde bychom chtěli výrazně růst. Přibližně do dvou let bychom pak chtěli vytvořit další jazykové mutace našeho webu, především pro Holandsko a Francii.

Proč zrovna tam? O východní Evropě jste nepřemýšleli?

Řekli jsme si, že tyto “západní” trhy vzhledem k tomu, jaký mají vztah k udržitelnosti, budou pro nás prostě lepší. Vedle toho je nám i Německo geograficky blíž, protože pendlujeme mezi Prahou a Teplicemi, které jsou deset kilometrů od německých hranic. Vždycky jsme měli dobrou zpětnou vazbu od našich dodavatelů, byznys partnerů nebo lidí, se kterými jsme si za ta léta vytvořili nějaký vztah, a ti pocházejí především ze západní Evropy.

Tam většinou vznikaly ty značky, byly tam nějakým způsobem lokalizovány a na základě toho jsme si řekli, že by bylo dobré začít s tímto trhem. Poptávka jde také více ze západu než z východu, protože tam jsou zákazníci na on-line obchod zvyklí. Velkou výhodu taky vidíme v levném pracovním kapitálu a tu výhodu relativně levné středoevropské země, která má konkurovat západním hráčům, kteří ale už jedou v “západních” cenách. To znamená, že ve výdajích za náklady jsme v tom podstatně níž než oni a to je jedna z velkých výhod.

V Německu už fungujete online od loňska. Jak se vám daří tam ve srovnání s Českem?

Tam jsou dva základní parametry. Jednak jsme se za těch 12 měsíců dostali téměř na 20 procent obratu celkové e-commerce platformy, což je skvělé. A zároveň jsme během pandemie byli v rámci různých opatření donuceni hodně zefektivnit sklad, takže jsme snížili skladové zásoby, a i přesto to v Německu stále výrazně roste. Takže si myslíme, že ve chvíli, kdy začneme zpět doplňovat a rozšiřovat skladové zásoby, bude zájem větší, protože i naše nabídka bude větší.

Pro vaší expanzi se chystáte sehnat peníze na investiční platformě Crowdberry. Proč zrovna Crowdberry?

Chystáme se někam, kde jsme ještě nebyli. Západ je obrovská výzva. Crowdberry je pro nás zajímavé především z toho důvodu, že můžeme nalézt takovou skladbu investorů, se kterými se můžeme bavit o našich plánech a vizích. Jsou to investoři, kteří dávají velmi zajímavé částky a není jim to jedno. Minimální investice na této platformě je 10 tisíc eur, průměrná investice je 30 tisíc eur.

Kolik potřebujete na expanzi získat?

Částku jsme vypsali na jeden a půl milionu eur, tedy 40 milionů korun.

Hledali jste nějakého většího investora?

My jsme touto cestou už šli přibližně před třemi lety. Tu zkušenost za sebou máme, je to fajn, ale teď jsme dali přednost raději tomu většímu týmu lidí s ohledem na možnost získání více znalostí a kontaktů.

Nahrála vám pro expanzi pandemie?

Nemyslíme si, že by všem e-commerce projektům ve všech segmentech pandemie pomohla, a že v našem případě, kdy fungujeme tolik let online a naši zákazníci jsou na to zvyklí, by fakt, že lidé najednou musí nakupovat online, měl nějaký pozitivní efekt. Zároveň máme obchody, které zákazníci využívali jako odběrné a zkušební místo, a to naopak pandemie znemožnila. Pozitivními dopady byly myšleny dopady na některé jiné segmenty - jídlo a elektronika. Nám pandemie obecně nijak nepomohla.

Jaký byl váš roční obrat za rok 2020 ve srovnání s předchozím rokem?

V roce 2020 nám obrat klesl oproti předchozímu roku o 20 procent, což není hezké číslo, ale v souvislosti s druhem našeho podnikání to není zase takový problém, když vezmeme v potaz, jak výrazný byl propad v tomto odvětví. V roce 2019 to bylo 152 milionů korun, v roce 2020 pak 122 milionů korun. Důvodem takového poklesu je zaprvé zavření retailu, který byl sice půl roku otevřený, ale nejezdili turisté, na které jsme byli hodně nastavení. Zadruhé klesla poptávka po módě. V onlinu se nám sice podařilo držet podobná čísla jako obvykle, ale propad se týkal především retailu, který se během pandemie zcela uzavřel.

Nemohl být ten pokles zapříčiněn i tím, že jsou na tom někteří kvůli pandemii finančně hůř, a tak šetří na kvalitních a udržitelných produktech?

Já osobně si to nemyslím. Ruku v ruce s pandemií totiž slýcháme zprávy o klimatické krizi jako nikdy předtím. Spíš bych to viděl jako nějakou opatrnost lidí, omezení spotřeby. Lidé už víc dávají přednost tomu, aby jim ta věc dlouho vydržela a to nám hraje do karet. Říkáme: “kupujte méně a lépe”. Na našich číslech vidíme, že prodejnost udržitelných produktů stále roste a zájem je větší a větší. My nejsme a ani nechceme být masový produkt. Jsme tady pro lidi, kteří přemýšlí o tom, co si kupují a jsou nějakým způsobem zodpovědní. Těch lidí je dnes už hodně a myslíme si, že budou stále přibývat.

Jak jste řešili během pandemie počet svých zaměstnanců? Museli jste propouštět?

Bohužel ano. Dělali jsme různá opatření, která měla za cíl zefektivnit a zeštíhlit ten provozní arsenál, takže i zaměstnanci bohužel přišli na řadu. Celkově jsme ten stav snížili zhruba o 30 procent.

Jak a kde se vlastně zrodil nápad na založení Freshlabels?

Nápad vznikl v Teplicích. Zrodilo se to v době, kdy jsme měli s Jakubem podobné společné zájmy, jako snowboarding, ale i studium na Vysoké škole ekonomické. Oba jsme sdíleli vášeň pro design, ale i módní produkty, které jsme si sháněli v zahraničí. A tak jsme si řekli, že zrovna tak, jako to baví nás, mohlo by to bavit i ostatní, a to byla ta prvotní myšlenka. Objevování nových kvalitních produktů a značek a zároveň je nabízet “čerstvě” našim zákazníkům, jak napovídá název naší značky.

V čem je vaše nabídka jiná než u ostatních? Ptám se, protože mě zajímá, čím chcete zaujmout na dalších trzích?

Náš koncept nazýváme Beyond Surface. Říkáme, že jsme obchod s módou pro všechny, kteří chtějí jít pod povrch. Myslím, že se odlišujeme právě tou kombinací unikátních a výjimečných produktů. Pečlivě hledáme a vybíráme nové produkty a to děláme na základě kritérií, jako je estetično, design, kvalita a udržitelnost.

S kolika značkami spolupracujete?

Celou dobu vlastně postupně rosteme. Dnes spolupracujeme s více než stovkou vybraných značek. V rámci jarní sezóny 2021 jsme 60 procent nákupního rozpočtu alokovali do udržitelných značek a náš cíl pro sezonu podzim/zima 2021 je 75 procent. Zajímavým příkladem je značka Veja. V roce 2018 jsme na této značce vlastně prodělali, další sezónu jsme tu značku ani nevzali, protože to byl opravdu velký prodělek, a o sezónu později to neskutečně narostla, získala si velkou popularitu a začala být novým trendem. Dnes je to pro nás velmi důležitý brand. V tom jsme tedy tenkrát předběhli dobu, a pouze to potvrzuje to, že jsme chtěli být rychle hodně udržitelní, ale vlastně na to ještě nebyl ten správný čas.

Kdo je vaše cílová skupina?

My sice říkáme, že to věkem omezovat nechceme, ale samozřejmě to nakonec děláme. Nicméně primárně necílíme vůbec na věk. Cílíme spíše na lidi podle toho, jak vnímají své okolí a co chtějí dělat, jde primárně o to, jak jsou lidé staří v duši. Jestli chcete po zbytek života vyznávat ten samý styl a mít ten samý vkus, což nemusí být vůbec špatně, anebo jestli chcete zkoušet nové věci. Nicméně pokud bych to měl ohraničit věkově, je to něco mezi 20-40 lety.

Jste známí především svým zaměřením na udržitelnost. Všechny vaše produkty ale nepochází od udržitelných značek. Proč?

Nevznikli jsme jako obchod s udržitelnými produkty, mimo jiné proto, že udržitelnost v roce 2006 nebyla takřka v módě. Problematika udržitelnosti je velice komplexní a choulostivá. Teď je trend být udržitelní, ale je potřeba do toho stavu také udržitelně přejít. Když si představíte, že všechen byznys, který do této doby fungoval, by měl okamžitě přejít na nějaký styl udržitelnosti, tak byste mohli všechno vyhodit a zrušit. A to je právě špatně. Je to vlastně plýtvání a nevyužití materiálu a zdroje, který máme.

My si myslíme, že ten přerod musí být postupný. Myslíme si, že nemůžeme ze dne na den nabídku proměnit na stoprocentně udržitelnou. Přerod musí být postupný a je to o partnerství s našimi zákazníky, které se snažíme inspirovat a motivovat k tomu, aby dali přednost udržitelnějším značkám a pomohli Freshlabels tak zvýšit jejich podíl v nabídce. Důležité je taky to, jaké značky za udržitelné označovat. Troufáme si říct, že kritéria, která jsme si stanovili, jsou dost přísná. I tak se nám ale podařilo pro jarní sezónu 2021 investovat 60 procent nákupního rozpočtu do udržitelných značek.