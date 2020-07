David Petřík: Gastronomie je vůči krizím imunní | E15.cz

Podniká v oboru, který opatření související s bojem proti koronaviru zasáhla nejvíce. Několikatýdenní uzavření restaurací znamenalo pro jeho byznys zásadní změny, stejně jako pro celou gastronomii. „Digitalizace je nesporně velkou výzvou pro všechny restauratéry. Prostor on-line trhu se bude zvětšovat. Lidé si do budoucna odnesou určité zpohodlnění z doby karantény, minimálně ve formě obědů z krabičky u počítače,“ říká David Petřík, spoluvlastník gastroskupiny Together.

Jaké největší změny gastronomie během několikatýdenního uzavření restaurací zaznamenala?

Uzavření restaurací ukázalo, že prostor na on-line trhu se bude zvětšovat a že bude stále více firem, které ho budou zdokonalovat. Srovnáme–li služby dovážkových platforem s dobou před třemi lety, je evidentní, že právě zdokonalování logistiky nebo rozšíření nabídky jsou směr, kterým se bude gastronomie ubírat. Určité zpohodlnění z doby karantény si lidé odnesou i do budoucna, minimálně ve formě obědů z krabičky u počítače. Digitalizace je tak nesporně velkou výzvou oboru.

Budete se tomuto trendu přizpůsobovat?

Neradi bychom. Koncepcí našich podniků je poskytnout zákazníkovi gastronomický zážitek na místě. Přesně takový umíme zaručit. Přemýšlení o tom, jak vyexpedovat jídlo, aby si udrželo kvalitu, jde tak trochu proti našemu přesvědčení. Na druhou stranu bychom si tento vlak neměli nechat ujet. Ne že bychom tento trend chtěli aktivně propagovat, ale částečně na něj budeme muset reagovat. Navíc už teď nám spolupráce s Rohlíkem nějaký obrat přináší.

Jaký přesně?

V případě cukrárny velmi podstatný.

Přinese nedávné uzavření restaurací očištění gastronomického trhu?

Trh by to potřeboval, ale gastronomie je vlastně dost imunní. Pesimistické scénáře přicházely i v minulosti, ať už v souvislosti se změnami DPH, nebo zavedením EET, a nenastaly. Hospodští prostě umějí pracovat s minimem nákladů a dokážou si sáhnout na skutečné dno. Pokud nějaká krize, a řekněme očištění trhu, nastane, pak za několik měsíců. Ovlivní to jednak úbytek turistů, jednak hloubka příkopů, které si restaurace přinesly z covidového uzavření.

Jak moc jste závislí na turistech vy?

Žádný z našich provozů není přímo zacílen na turisty. Například v Sia jde zhruba o 25 procent hostů. Velkou část naší klientely ale tvoří zaměstnanci korporátů, i to může v souvislosti s nárůstem práce z domova znamenat problém. Ten se zřejmě projeví někdy na podzim.