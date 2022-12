Gruzie patří do Evropy, říká šéfka Česko-gruzínské obchodní komory | E15.cz

Jaké příležitosti může Gruzie nabídnout českým podnikatelům?

Gruzínský trh je v první řadě pro cizince snadno přístupný. Občané Evropské unie nepotřebují víza, aby tam mohli odcestovat. Byrokracie je minimální. Gruzie má také třetí nejnižší daňové sazby na světě. Daň z příjmu právnických osob činí maximálně patnáct procent, DPH osmnáct procent. Zahraniční firmy si také často pochvalují nízkou míru korupce. Gruzie těží i ze své geografické polohy. Leží na pomezí východní Evropy a západní Asie, takže propojuje několik klíčových trhů. Světová banka ji nedávno vyhodnotila jako sedmou nejlepší zemi pro podnikání vůbec.

Ve světě se teď ale hovoří o zavedení minimální korporátní daně, která má právě zamezit stěhování velkých společností do daňových rájů. Týká se to i Gruzie?

Nemyslím si to. Gruzínská vláda využívá nízké daně, aby přilákala zahraniční investory. V tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by se daňové sazby měly v blízké budoucnosti zvyšovat.

Můžete zmínit nějaká konkrétní odvětví, do kterých mohou Češi v Gruzii investovat?

Příležitosti jsou opravdu napříč všemi sektory, od energetiky, přes dopravu až po cestovní ruch. Češi například už teď v Gruzii významně investují do výstavby vodních elektráren nebo luxusních hotelů na pobřeží Černého moře. Je také spousta gruzínských firem, které v posledních letech úspěšně expandovaly do Česka, zejména v oblasti zdravotnictví.

Zatím se bavíme jen o benefitech, musejí podniky, které vstupují na gruzínský trh počítat také s nějakými překážkami?

Řekla bych, že expanze na jakýkoliv zahraniční trh znamená překonávat překážky. Tou největší je určitě jazyk. Vím z vlastní zkušenosti, že rozjíždět podnikání v cizí zemi bez znalosti místní řeči je velice obtížné. Musíte rozumět i mentalitě tamních lidí a kulturním zvyklostem. Právě proto vznikla Česko-gruzínská obchodní komora, aby pomáhala českým a gruzínským podnikatelům tyto překážky odstranit.

Jaké konkrétní služby jim můžete poskytnout?

Poskytujeme firmám z obou zemí poradenské služby a technickou podporu, pořádáme byznysová fóra, pomáháme podnikatelům jednat s úřady a hledat jim vhodné obchodní partnery. Naším cílem je zkrátka budovat a podporovat bezproblémové ekonomické vztahy mezi Českou republikou a Gruzií. Věřím, že naše práce je pro firmy důležitá. Kdyby například taková instituce existovala v době, kdy jsem já sama začínala podnikat v Česku, měla bych to o hodně snazší.

I přesto se vám na českém trhu podařilo uspět. Čím se zabývá vaše společnost Mediestetik a jaké s ní máte plány do budoucna?

Mediestetik vznikla v Gruzii v roce 1997. V Česku jsme od roku 2010. Poskytujeme zdravotnické a kosmetické služby jako je plastická chirurgie, stomatologie, ortopedie, gynekologie a mnoho dalších. V současné době máme kolem pěti set zaměstnanců a plánujeme dále růst. Do budoucna bychom například chtěli otevřít pobočku ve Vídni. Naši čeští lékaři mají možnost jezdit na pracovní pobyty do Gruzie a naopak, což považuji za velký přínos, protože si mohou navzájem vyměňovat zkušenosti.

Takže vás nepřibrzdila ani koronavirová pandemie?

Naopak, během pandemie jsme měli více pacientů než dříve. Lidé totiž mohli být na home office a měli tak více času na rehabilitaci čili třeba zájem o různé chirurgické zákroky strmě vzrostl. Mimochodem je zajímavé, že zatímco v Gruzii je nejčastější plastickou operací úprava nosu, v Česku je to liposukce a prsní implantáty.

Mají Češi a Gruzínci něco společného?

Myslím, že Gruzínci mají kulturně hodně blízko hlavně k Moravanům. Jsou stejně jako oni velmi přátelští, pohostinní a milují své tradice. Osobně považuji tradice za velice důležité, protože je to ta největší hodnota, jakou každá země má. Gruzínci se také stejně jako Moravané proslavili výrobou vína. Dokonce vynalezli unikátní výrobní metodu kvevri, kterou někteří moravští vinaři převzali.

Gruzie v současné době usiluje o vstup do Evropské unie. Myslíte, že se jí to může podařit třeba už v této dekádě?

Gruzie jednoznačně patří do Evropy a vstup do Unie by pro ni byl obrovským přínosem nejen po hospodářské stránce, ale posílila by se také úroveň tamní demokracie. Gruzínská vláda má s Evropskou unií uzavřenou dohodu o volném obchodu a už nyní splnila více podmínek než některé jiné státy, které také usilují o přijetí. Jsem proto velmi optimistická a věřím, že se stane součástí evropského bloku v nejbližších letech. Nahrává tomu i skutečnost, že mnoho dnešních mladých Gruzínců chce odejít pracovat do zahraničí a učit se cizí jazyky.

V Evropě však momentálně zuří válka a Gruzie patří stejně jako Ukrajina mezi státy, které by Rusko rádo udrželo ve své sféře vlivu. Je bezpečné tam teď investovat? Nemáte obavy, že vaši zemi potká stejný osud jako Ukrajinu?

Nejsem politička, nicméně v tuto chvíli žádné hrozby nevidíme. Gruzie je stabilní země s otevřenou a liberální ekonomikou. Náš import i export roste. Nadnárodní společnosti od nás neodcházejí. Z byznysového hlediska se tedy není čeho obávat.

V posledních měsících se kvůli válce a západním sankcím také uchýlilo do Gruzie mnoho Rusů. Nemůže to pošramotit vztahy vaší země s Evropskou unií?

Neřekla bych. Ano, Gruzie přijala řadu ruských občanů, kteří vzhledem k současné situaci nechtějí být ve své zemi, přijímá však také Ukrajince. Žádný problém v tom nevidím.