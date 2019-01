Historik Macháček: Nehodlám přistupovat na polarizaci společnosti, Zeman má rád diskuzi | E15.cz

Historik Michal Macháček musel opustit akademickou půdu a nyní píše dějiny pražské zoo. Je přesvědčen, že vyznamenání od prezidenta Miloše Zemana, které na podzim převzal ve Vladislavském sále, pro něj bylo polibkem smrti. Kdyby měl ale možnost vrátit čas, převzal by ho znovu. „Pan prezident byl zvolený ve svobodných volbách většinou hlasů a je naším prezidentem. To samozřejmě neznamená, že ho nemůžeme kritizovat a být k němu kritičtí. Myslím, že jemu samotnému by se nelíbilo, kdyby k němu lidé přistupovali jen pochvalně. Má rád diskuzi, jak jsem měl možnost poznat,“ říká historik. Připouští přitom, že zaměstnání neměl už před tím, než o jeho knize začal Zeman mluvit. Poté se ale prý jeho žádosti nedostaly ani do druhého kola.