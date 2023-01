Hlasy pro Fischera nepropadly, Babiš by stejně byl ve druhém kole, říká šéf Senátu | E15.cz

V prvním kole jste jednoznačně podpořil Pavla Fischera, podpoříte v tom druhém Petra Pavla?

Stejně jako Pavel Fischer podpořím generála Petra Pavla, jsem přesvědčený, že z těch dvou postupujících je jednoznačně lepším kandidátem pro Českou republiku a věřím, že většina voličů ho půjde ve druhém kole volit. Souhlasím s tím, že je potřeba pracovat i s voliči, kteří volí Andreje Babiše, protože tolik voličů dnes volí člověka, který je prokázaným lhářem, který dělá věci výhodné pro něj, a ne pro lidi, to by nás mělo vést k zamyšlení.

A k Petru Pavlovi nějaké výhrady máte?

V tuhle chvíli nebudu mluvit o výhradách. Říkám, že pro mě je Petr Pavel nejlepší volbou ve druhém kole a věřím, že naprostá většina voličů půjde volit a přeji si, aby také podpořili Petra Pavla. Ve volbách je ale každý volič králem a je to jeho rozhodnutí.

Co říkáte na výsledky senátora Pavla Fischera, myslíte, že udělal pro kampaň maximum?

Vždy můžete udělat více, ale vzhledem k tomu, v jaké byl situaci, si myslím, že odvedl obrovský kus práce. Chtěl bych vypíchnout jednu důležitou věc. Každé volby jsou nejen o tom, kdo vyhraje, byť je to to nejdůležitější, ale i o tom, co přinášejí do kampaně za témata, jaké tam přináší zkušenosti, co lidem sděluje a jaký charakter kampaň má. A já jsem přesvědčený, že kampaň Pavla Fischera byla velkým přínosem a že si zasloužila větší ocenění, než se stalo. Pokud někdo říká, že nemáte svým hlasem oceňovat toho, kdo se vám líbí nejvíce, tak si myslím, že neděláte dobře.

Nakonec to ukazují i výsledky voleb. Není pravdou, že kterýkoli hlas pro Pavla Fischera propadl, Andrej Babiš by stejně ve druhém kole byl. Pokud někdo chtěl volit Pavla Fischera, a pak ho nevolil, tak jediné, čeho jsme dosáhli, je, že podpora jeho myšlenek a jeho programu je z hlediska procentuálního zisku menší, než jaká je skutečnost. To je přece špatně.

Volby by měly být odrazem skutečnosti, toho, jak populace přemýšlí, jak ti, kteří přišli k volbám, vidí situaci, a koho nejvíce preferují. Pokud to zkreslíme tím, že budeme volit menší zlo a nepůjdeme za tím nejlepším, tak popíráme sami sebe a to, co je pro člověka nejdůležitější, aby si šel za svým cílem a za tím, co je pro něj nejlepší. Pokud tedy může, a my jsme v prvním kole mohli. Pokud někdo říkal, že se tak chovat nemáme, tak nekonal správně.

Myslíte si, že by měl pan Fischer kandidovat potřetí, podpořil byste ho?

To je otázka na pana Fischera, teď je těsně po prvním kole a bude ještě s odstupem času prostor si to promyslet.

Chválil jste si témata, která Pavel Fischer díky své kampani vnesl do společnosti, můžete nějaká vyzdvihnout?

Jsou to témata, na kterých jsme spolupracovali. Obrana lidských práv a svobod, naše zahraniční politika, jak v rámci Evropské unie, tak spojenectví v rámci NATO, i další témata, která souvisejí s naší parlamentní demokracií, kde se snažíme podporovat i demokracii v zemích, které to mají mnohem těžší než my.

Pak je to samozřejmě podpora Ukrajiny v boji proti ruskému agresorovi a jsou to i některá vnitropolitická témata, jako je důraz na vzdělání a na to, aby se mohli i mladí více ponořit do politiky a být aktivnější, protože to, co je pro nás všechny důležité, je budoucnost, která se skrývá v mládí.

Senátor Fischer se několikrát ohradil vůči způsobu rozdělení televizních debat na vedoucí kandidáty a „ty další“. Jak jste to vnímal vy?

Jak jsem říkal, není dobře, aby lidé byli vedení k tomu nevolit pro ně tu nejlepší možnost. V okamžiku, kdy dojde k rozdělení kandidátů na dvě skupiny, tak jste trochu tlačení k tomu, abyste volili ty, kteří mají větší šanci. I když se vám líbí někdo, kdo má šanci menší, tak jste tlačení k tomu, abyste ho nevolili. A to není správně. Způsob, jakým byly televizní debaty vedené, k tomu trochu nabádal.

Překvapilo mě, že i zkušení političtí analytici kritizovali, že říkám lidem, aby volili toho nejlepšího. Pokud ale budeme říkat lidem, aby nedělali to, co považují za nejlepší, povede to ke zpomalení rozvoje společnosti a popíráme tím smysl našeho života.

Opakuju, že vůbec nebylo pravdou, že jsme volbou menšího zla mohli zabránit tomu, aby se Andrej Babiš nedostal do druhého kola, nemohli. Tři krát třicet čtyři je sto dva. Nemohli jsme ani zabránit tomu, aby to byla Nerudová a nebyl to Pavel. Zase je tam takový rozdíl, že je evidentní, že to tenhle vliv mít nemohlo.

Pouze se ukazuje, že procentuální zisk, který má Pavel Fischer, možná neodpovídá tomu, jaký vliv mají jeho názory. Nevíme, kolik lidí, kterým se Pavel Fischer nejvíce líbil, ho nevolilo proto, že volilo menší zlo. To je přece špatně. Média by neměla zkreslovat skutečnost, a to se, myslím, stalo a nemůžu to v sobě potlačit, vadí mi to.