Šéf NH Hotels: Sotva jsme se oklepali z pandemie, hrozí další krize | E15.cz

Poslední roky byly pro každé byznysové odvětví velmi náročné, obzvláště pak pro oblast služeb, tedy i hotely. Jak jste se s pandemií poprali vy?

Byla to celosvětová krize a každý stát k ní přistupoval jinak. Náš hotelový řetězec se musel samozřejmě přizpůsobit stejně jako všichni ostatní. Některé naše hotely přečkaly krizi a téměř nestrádaly, jiné musely zcela pozastavit provoz.

Podařilo se vám už dostat se zpět na předcovidovou úroveň?

Teprve až letos v září jsme dosáhli srovnatelných čísel s rokem 2019. Zpomalení plánovaného růstu způsobil také částečný výpadek turistů kvůli současné válce na Ukrajině.

Jak velkou finanční ztrátu pro vás celé koronavirové období představovalo?

Měsíčně jsme přicházeli přibližně o pět milionů korun. Měli jsme obsazené třeba dva nebo tři pokoje z kapacity 450, což byl obrovský propad tržeb. Zároveň ale náklady zůstaly. Samozřejmě jsme měli možnost využít některých dotací, kurzarbeitu a především dotací na zaměstnance. V různých obdobích se druhy pomoci střídaly. Stát kompenzoval v daném měsíci v době krize přibližně patnáct až dvacet procent nákladů, takže stále osmdesát procent padlo na bedra majitelů a provozovatelů.

Kde jste museli začít šetřit nejvíce?

I když nás to bolelo, museli jsme hromadně propouštět. Bylo nám to upřímně líto, protože někteří zaměstnanci u nás pracovali i dvacet let a po tolika letech jsme se s nimi museli kvůli pandemii rozloučit. Nicméně díky tomuto rozhodnutí jsme přežili dvouletou krizi. Přestože to bylo bolestivé rozhodnutí, vidíme, že bylo správné.

A jak se vám hledají zaměstnanci dnes, kdy se firmy setkávají spíše s nedostatkem pracovní síly?

I přes hromadné propouštění kvůli covidu u nás zůstalo pevné jádro. Tedy většinou ti zaměstnanci, kteří v našem hotelu pracují opravdu přes deset let. Zůstali také lidé z managementu, kteří v době krize vypomáhali na recepci, uklízeli pokoje a podobně. Já osobně jsem měl noční směny na recepci. Nicméně díky stabilnímu týmu jsme situaci zvládli. Od letošního dubna jsme začali přijímat každý měsíc přibližně deset až patnáct nových zaměstnanců a v současné době máme všechny pozice obsazené.

Zmínil jste také současnou situaci na Ukrajině. Zaznamenali jste úbytek hostů právě kvůli absenci ruských turistů?

Válku jsme vlastně pociťovali hned na začátku dubna, nicméně nebylo to kvůli ruské klientele. Na té zrovna náš hotel nebyl nikdy závislý a ruských hostů jsme tu měli vždy jen na začátku roku v řádu jednotek lidí. Na Velikonoce k nám ale každoročně přijížděly autobusy plné hostů z Německa a Itálie. Letos ale nepřijel ani jeden, což ovlivnilo skupinové cestování. Postupem času samozřejmě začala přijíždět i skupinová klientela, která byla kvůli krizi na Ukrajině značně utlumená. V současné době se začíná opět vracet, jako tomu bylo dříve. Nicméně pořád ještě nejsme v tomto segmentu na úrovni před krizí. Oproti tomu všechny ostatní segmenty – individuální, cestující korporátní byznys, ale i konference a sportovní skupiny, ať už je to například tradičně český národní fotbalový tým či fotbalový tým Sparta – ti jezdí už na standardní úrovni.

Kromě úbytku skupinových zájezdů vás postihla válka ještě nějakým jiným způsobem?

Samozřejmě má válka i další následky, a to je potenciální ekonomická krize, která nás teprve čeká. V prvním pololetí příštího roku buď dojde ke stagnaci růstu HDP, nebo jeho poklesu. V případě, že bude pokles růstu HDP, tak se to podepíše především na tom, že jeden z nejsilnějších segmentů, kterým je u nás ten konferenční, přestane bookovat konferenční místnosti i pokoje. Nadnárodní společnosti i farmaceutické firmy zkrátka začnou šetřit primárně na těchto akcích. Dalším segmentem, kterého se krize může dotknout, jsou třeba víkendové pobyty u nás na hotelu. To jsou individuální cestující vesměs z České republiky, Německa, Itálie, Nizozemska a Rakouska, kteří jezdí na prodloužené víkendy do Prahy. To vše se na nás určitě podepíše.

Téměř každé byznysové odvětví ale ovlivňují především drahé energie. Jak se s vysokými cenami energií perete vy?

Díky bohu máme zafixováno do roku 2024. Ačkoliv jsme se ani tak nevyhnuli několikanásobnému nárůstu cen od roku 2020, v současné době jsme na tom oproti ostatním stále velmi dobře.

Znamená to, že nemusíte tolik zdražovat?

Nejsme žádná fabrika. Neprodáváme produkt, ale poskytujeme služby, a to je rozdíl. Zdražovat musíme nehledě na energie. V hotelu například vaříme a kromě energií výrazně zdražily i potraviny. Rostou také náklady na mzdy, čisticí prostředky a tak dále. Zkrátka vše, co dnes obecně zdražuje, se týká také nás. Procentuálně jsme museli zdražit zhruba o dvacet procent.

Jakého ročního obratu dosahuje vaše hotelová síť v Česku?

Jsou to stovky milionů korun.

Uvažujete například o rozšíření vaší hotelové sítě NH Hotels v Česku?

Teď máme v tuzemsku celkem čtyři hotely. Nicméně naše síť se chce rozšiřovat i nadále. Nebudeme ale žádný nový hotel stavět. Koupili bychom nějaký stávající hotel a provedli rebranding. Nic konkrétního teď ale v hledáčku nemáme.

Z jaké země k vám proudí nejvíce turistů?

Jednoznačně z Německa. Nejčastěji to je korporátní klientela a také již zmíněné individuální víkendové pobyty.

Jaké jste si vytyčili cíle a vize do dalších let?

Přestože teď zažíváme dobré měsíce, tak v žádném případě nedosahujeme hrubého provozního zisku, kterého jsme dosahovali v době před krizí. Ten nárůst tržeb nekopíruje nárůst nákladů, takže jsme si zmenšili marži. Předpokládám, že ani v roce 2023 nedosáhneme v průběhu roku provozního zisku, kterého jsme dosáhli v roce 2019. Našim cílem je, aby rok 2024 už kopíroval v provozním zisku rok 2019. Je tedy nutné optimalizovat náklady a stabilizovat tržby i jejich růst pro další dva roky.

